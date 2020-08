Dit weten we over vergiftiging Russische oppositieleider: beelden laten kermende Navalny horen op vliegtuig HAA LH

20 augustus 2020

07u59

Bron: ANP, AD, Belga 12 De Russische oppositieleider Alexei Navalny ligt op intensieve zorg nadat hij vergiftigd lijkt te zijn. Dat zegt zijn woordvoerster, Kira Yarmysh, op Twitter. Navalny zat op een vlucht van Siberië naar Moskou toen zijn gezondheidstoestand plots erg verslechterde. Er moest een noodlanding worden gemaakt. Op Twitter zijn ondertussen beelden verspreid waarop Navalny duidelijk kermt van de pijn.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het vliegtuig landde in de stad Omsk, waarop Navalny, die uitgesproken kritisch is over president Vladimir Poetin, naar een ziekenhuis werd gebracht. Een medepassagier fotografeerde het moment waarop Navalny de mogelijk vergiftigde thee dronk op het vliegveld. Even later in het vliegtuig “schreeuwde Navalny het uit van de pijn”, klinkt het. Op andere beelden is te zien hoe hij met een ambulance wordt afgevoerd, kort nadat het vliegtuig een noodlanding maakte.

“We denken dat Alexei vergiftigd is met iets dat gemengd werd in zijn thee. Hij heeft deze voormiddag niets anders gedronken. De artsen hebben gezegd dat het vergif snel geabsorbeerd is via de warme drank”, schreef de woordvoerster nog. Later zei ze aan radiostation Echo van Moskou “zeker te zijn dat hij opzettelijk vergiftigd is”. Toen ze hem in de voormiddag had gezien, zou Navalny nog goed geoogd hebben. De thee dronk hij in de luchthaven, zei Yarmysh.

“Toestand is ernstig”

Staatsagentschap Tass bevestigt dat Navalny opgenomen is op intensieve zorg in het ziekenhuis van Omsk in Siberië. “Zijn toestand is ernstig”, zei de hoofdarts van het ziekenhuis, Alexandre Mourakhovski. Volgens Yarmysh is Navalny “nog steeds buiten bewustzijn en wordt hij kunstmatig beademd”. “Het ziekenhuis riep op onze vraag de politie erbij”, schreef ze op Twitter.

And then this video in which the Russian opposition activist is heard howling in pain on board the plane as paramedics rush to his aid. pic.twitter.com/UpOP2oCX1T Matthew Luxmoore(@ mjluxmoore) link

Navalny is de belangrijkste criticus van de Russische president Vladimir Poetin. De 44-jarige politicus, van wie de publicaties over corruptie vlot worden gedeeld op sociale media, is al vaker het slachtoffer geweest van fysiek geweld. Zo werd hij in 2017 besprenkeld met een desinfecterend middel toen hij zijn kantoor verliet. Hij moest vervolgens in een gespecialiseerd ziekenhuis in Spanje een operatie ondergaan, omdat hij aan een oog blind dreigde te worden.

Navalny, maar ook zijn aanhangers en familie, worden regelmatig opgepakt. Ook voerde de politie al herhaaldelijk huiszoekingen bij hen uit.Het oppositielid riep in Rusland onder meer op tot een boycot van de stembusgang tijdens de laatste verkiezingen waar president Poetin als winnaar uit de bus kwam. De verkiezing is volgens hem doorgestoken kaart. De oppositieleider is tijdens demonstraties tegen het regime regelmatig aangehouden door Russische agenten.

Al eerder in gevangenis vergiftigd

In juli 2019, toen hij een korte gevangenisstraf uitzat, zei Navalny ook al dat hij “vergiftigd” was door een “onbekend chemisch product” en overgebracht was naar het ziekenhuis. De Russische overheid beweerde nadien dat het om een “allergische reactie” ging en dat er “geen enkele giftige substantie” werd aangetroffen. “Hij werd vergiftigd in de gevangenis. Ik ben er zeker van dat nu hetzelfde gebeurd is. Het zijn andere symptomen, duidelijk van een andere product”, zei Yarmysh.

Lees ook: Regime van Wit-Russische Loekasjenko wankelt, maar wat doet Poetin? “Moskou zit met een dilemma” (+)