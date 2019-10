Dit weten we over mysterieuze Oostenrijker die ‘spookgezin’ van vrijheid zou hebben beroofd KVE

16 oktober 2019

16u48

Bron: Krone, OE24 1 Een afgelegen boerderij in het Nederlandse Ruinerwold, zes gezinsleden in een afgesloten ruimte en te midden van dit onverkwikkelijke verhaal de aangehouden Oostenrijker Josef B., die wordt verdacht van vrijheidsberoving. Maar wie is deze mysterieuze Oostenrijker? Wat weten we over deze man?

De zaak in Ruinerwold beheerst sinds dinsdag wereldwijd de krantenkoppen. Spilfiguur lijkt de 58-jarige Oostenrijker Josef B. Hij huurde de boerderij in Ruinerwold, waar een vader en zijn zes kinderen in een ‘schuilkelder’ woonden. Hij wordt verdacht van vrijheidsberoving en het benadelen van de gezondheid van anderen. Vermoedelijk werden de zes jongeren en hun bedlegerige vader tegen hun wil vastgehouden in de boerderij.

Vrijgezel

Joseph B. zou in Wenen geboren zijn. In 2010 keerde hij zijn woonplaats Perg in deelstaat Opper-Oostenrijk de rug toe en ging naar Nederland. Volgens de burgemeester van zijn voormalige woonplaats leefde de man een “onopvallend en teruggetrokken bestaan”. Hij zou altijd vrijgezel zijn geweest.

Sekte

Twintig jaar geleden verbrak hij elk contact met zijn ouders. Volgens de Oostenrijkse pers was hij in zijn jeugd lid van een sekte.

In Nederland wilde hij wellicht een nieuw leven beginnen. Hij huurde de boerderij in Ruinerwold en leefde ook daar een teruggetrokken bestaan. Buren meldden dat overal camera’s werden geïnstalleerd. Niemand mocht ongemerkt de boerderij naderen.

Er werden verder geen problemen gemeld omdat Joseph B. de huur steeds tijdig betaalde.De meeste buren beschreven hem als een norse man die niet uit was op enig contact. Zelfs toen buren met een geschenk kwamen aandrijven om hem welkom te heten, liet hij ze in de regen staan en probeerde hen zo snel mogelijk af te wimpelen.

Niemand wist wat er zich achter de muren van de boerderij afspeelde. Maar dinsdag meldde een verwarde 25-jarige man zich in een lokaal café en vertelde over zijn vreemde bestaan. De kroegbaas verwittigde daarop de politie en zo kwam alles in een stroomversnelling. Joseph B. werd aangehouden.