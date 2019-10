Dit weten we over bestuurder Mo Robinson (25) en de truck die hij ‘Polar Express’ noemde HR

24 oktober 2019

12u20 0 Buitenland Maurice ‘Mo’ Robinson (25), de bestuurder van de vrachtwagen waarin gisteren in het Britse Essex 39 overleden verstekelingen werden aangetroffen, wordt verdacht van moord. Vraag is of hij op de hoogte was van de lugubere inhoud van de koelcontainer die hij vervoerde. Dit is alles wat we weten over de twintiger en zijn vrachtwagen, die hij trots ‘de Polar Express’ noemde.

Mo Robinson, 25 jaar, is afkomstig uit het Noord-Ierse Graafschap Armagh. Zijn vriendin is volgens Daily Mail een kapster, die naar verluidt in verwachting is van een tweeling. Hij woont volgens de Britse krant in een huis van ongeveer 300.000 pond in de buurt van het dorpje Gilford. Hij ging naar school in het South Regional College in Portadown, een stad met 22.000 inwoners op 38 kilometer van Belfast.

De twintiger zou al minstens vijf jaar met een vrachtwagen doorheen Europa rijden. Volgens The Times werkte Robinson tot vorig jaar voor het transportbedrijf PCT International. Maar vorig jaar zou hij op zichzelf begonnen zijn.

Polar Express

Zijn Facebookprofiel staat vol met foto’s van een Scania-trekker, die alvast dezelfde lijkt als die waarmee hij gisteren de koelcontainer meesleepte. Hij noemde zijn vrachtwagen op sociale media trots ‘de Polar Express’. Een bijnaam met een lugubere connotatie, nu Britse media schrijven dat de Chinese slachtoffers die hij vervoerde mogelijk om het leven kwamen door bevriezing - al is daarover nog geen zekerheid.

Of de 25-jarige bestuurder op de hoogte was van de inzittenden, is niet duidelijk. Mogelijk huurde de chauffeur de trekker. Die werd op 19 juni 2017 in Bulgarije door een onbekende Ierse vrouw geregistreerd. De truck, met Bulgaarse nummerplaten, zou daags erna al het land verlaten hebben. Bulgaarse officials bevestigen dat bedrijven zich vaak in het land registreren om te kunnen genieten van de gunstige fiscaliteit.

Amateurvoetbalclub

De ouders van Mo Robinson wonen in het dorp Laurelvale. Volgens de Belfast Telegraph verzamelde de Britse pers voor hun deur, maar ze waren niet thuis. Volgens buren ze naar Engeland gevlogen zijn om hun zoon bij te staan. Mark Robinson, vader van Mo, is manager bij de amateurvoetbalclub Laurelvale FC.