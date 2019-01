Dit weekend opnieuw tienduizenden betogers tegen Trump verwacht

18 januari 2019

In de Verenigde Staten worden morgen tienduizenden mensen verwacht voor demonstraties tegen Donald Trump, twee jaar na zijn inauguratie als president. De grote betoging start om 10 uur lokale tijd in Washington D.C., maar ook in andere delen van het land zijn acties gepland.