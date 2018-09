Dit weekend opent Majaland Kownaty, het eerste Plopsapark in Polen Gunter Van Stappen HR

29 september 2018

08u39

Bron: VTM Nieuws 3 Vandaag opent in Polen Majaland Kownaty, het eerste Plopsapark in Polen. Het park is gewijd aan Maya de Bij, Wickie de Viking, Heidi en Bumba. Het is al het vierde Plopsapark buiten België.

Majaland Kownaty is een indoorpark, zoals dat van Hasselt en Coevorden. Blikvangers zijn de Vikingachtbaan, De Dierenmolen en de interactieve Bloemenmolen.Over enkele jaren komt daar een houten achtbaan bij, vergelijkbaar met Heidi The Ride in Plopsaland De Panne. De inkomprijs voor volwassen in Majaland Kownaty bedraagt zo’n 16,85 euro, voor kinderen betaal je zo’n 8.50 euro.

Deze foto's tonen de attracties in het park: