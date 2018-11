Dit stadje geeft elke nieuwe inwoner 10.000 dollar als welkomstcadeau AW

24 november 2018

12u36

Bron: Washington Post 1 Thuiswerken kan voor Amerikanen voortaan nog meer voldoening geven, in Tulsa in de Verenigde Staten althans. Het stadje in Oklahoma wil Amerikanen aanmoedigen om naar kleinere steden te verhuizen en wil nieuwe inwoners zelfs 10.000 dollar (ongeveer 9.000 euro) in ruil geven.

Sinds de kredietcrisis die in de zomer van 2007 ontstond en pas in de loop van 2011 afliep, zijn de grotere Amerikaanse steden alleen maar dominanter geworden. Zij investeerden toen al duizenden dollars om werknemers aan te trekken en zo de economie in de stad stilaan terug op te krikken. Die techniek zorgde ervoor dat kapitaalkrachtigen heil zochten in grote steden en wegtrokken uit de kleinere.



Werkloosheidspercentage

Volgens de statistieken heeft Tulsa een werkloosheidspercentage van drie procent, dat cijfer ligt lager dan het nationale gemiddelde van 3,7 procent. Toch wil het stadje de gemeenschap levendiger en meer divers maken. Verder nog wil het de economische ontwikkeling stimuleren door kapitaalkrachtigen terug aan te trekken.

Ze focussen daarbij vooral op thuiswerkers die misschien wel voor een bedrijf werken dat gelegen is in een grotere stad, maar het geld dat ze verdienen geven ze dan hopelijk uit in Tulsa.

Meer dan 6.000 aanvragen

Het project in Tulsa wordt gesponsord door de George Kaiser Family Foundation. Het bedrijf richtte een website op en ontving op een maand tijd al meer dan 6.000 aanvragen. “Ik ben verrast door het aantal reacties”, aldus Ken Levit, directeur van het bedrijf GKFF.

Om in aanmerking te komen voor de gulle som stelt GKFF dat nieuwe inwoners minstens 18 jaar oud moeten zijn, en in dienst zijn bij een bedrijf waar ze op afstand voor kunnen werken. Het totale pakket van 10.000 dollar omvat trouwens 2.500 dollar verhuiskosten, 500 dollar om de maandelijkse huur te kunnen betalen en nog enkele andere voordelen waar men van kan profiteren. Na een jaar gewoond te hebben in het stadje krijgen de inwoners nog eens 1.500 dollar.

Ook andere steden volgden het voorbeeld al. In New Haven, Conneticut, krijgen nieuwe inwoners 10.000 dollar aan renteloze leningen voor de aankoop van een huis. In Ohio krijgen pas afgestudeerden tot 5.000 dollar als ze naar daar verhuizen en er ook een job vinden.