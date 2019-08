Dit schrijven de buitenlandse kranten over de ‘coup’ van Boris Johnson Redactie

29 augustus 2019

De Britse, maar ook andere buitenlandse kranten hebben de mond vol van "de dag dat de democratie ten onder ging". Een bloemlezing van de belangrijkste brexit-voorpagina's vandaag.

The Guardian: “Verontwaardiging nu Johnson parlement opschort”

De Britse kwaliteitskrant The Guardian citeert parlementsvoorzitter John Bercow, die het heeft over een “grondwettelijke schande”. Het editoriaal maakt gewag van een “grotesk misbruik van het ambt van premier”.

The Financial Times

Ook The Financial Times focust hoofdzakelijk op de gevolgen voor de grondwet. “Boris Johnson veroorzaakt een constitutionele crisis”, aldus de krant. Ook hier komen Bercows woorden over een “grondwettelijke schande” prominent naar voor.

The Times: “Johnson gaat voor bankroet”

The Times komt origineler uit de hoek en kopt op “Johnson gaat voor bankroet”. Daarnaast schrijft de krant ook een parodie over hoe parlementsvoorzitter John Bercow zijn familie uitstap gisteren moet hebben beleefd. “Laat ons zeggen dat je je nieuw zandkasteel niet in de buurt van Bercow wou hebben, toen hij het nieuws vernam. Hij zou het waarschijnlijk vertrappeld hebben in een woedeuitbarsting”, aldus de Times.

The Telegraph: “De eerste minister moet de wil van de natie ten uitvoer brengen”

Lang niet alle Britse media reageren even negatief op het nieuws. The Telegraph, waar Johnson tot voor kort aan de slag was als columnist, reageert positief op de beslissing om het parlement op te schorten. Ze citeren dan ook brexiteer Jacob Rees-Mogg die verklaart dat het de “parlementsleden die de brexit proberen te dwarsbomen een constitutionele crisis veroorzaken”. Voorts heeft de krant de mond vol van “de wil van de natie”, met andere woorden de brexit uitvoeren.

The Sun: “Hey grote opschorter”

De prijs voor beste kop gaat zonder twijfel naar de Britse tabloid The Sun. Hun parodie op Shirley Bassey’s hit ‘Big Spender’ wordt ‘Hey Big Suspender’.

Volgens The Sun komt Johnson als strijdend ten tonele. “Een strijdende Boris Johnson trekt ten strijde tegen zijn remainer-vijanden”, aldus de krant.

The Daily Mirror

The Daily Mirror komt op haar beurt furieus uit de hoek. Volgens de krant is Johnson “een blikken dictator”. Voorst heeft de krant het over een “rituele zelfmoord”. Nog volgens de krant wordt de Britse koningin meegesleurd in een “chaos”.

Schotse kranten

De Schotse kranten citeren gretig Schots premier Nicola Sturgeon. Voorts gebruiken ze het nieuws dat Ruth Davidson, de leider van de Schotse conservatieve partij, meer dan waarschijnlijk zal opstappen uit onvrede met Johnson, om zich af te vragen waarom ze hem nog moeten steunen. Zo schrijft The Daily Record “als Ruth hem niet kan uitstaan, waarom wij dan wel?” The Scotsman heeft het op zijn beurt over “een donkere dag voor de democratie”

Europese kranten

De Franse krant Libération heeft het over een “alsmaar hardere brexit”, terwijl het Spaanse ABC haar openingspagina inspireert op de Sex Pistols en kopt op “God save the Queen”.

