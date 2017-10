Dit Republikeins congreslid was verwoed tegenstander van abortus, tot zijn minnares zei dat ze zwanger was Koen Van De Sype

18u48

Bron: The Pittsburgh Post-Gazette, Daily Mail 2 RV, Facebook Tim Murphy en Shannon Edwards. Hij dacht een maand geleden waarschijnlijk dat hij in zijn ergste nachtmerrie was beland toen bekend werd dat hij een buitenechtelijke relatie had. Maar het zou nog erger worden voor het conservatieve Republikeins congreslid Tim Murphy (64). Want zijn ex-minnares (32) beschuldigt de tegenstander van abortus er nu van dat hij haar vroeg hun baby weg te halen toen ze hem zei dat ze zwanger was.

De vrouw - forensisch psychologe Shannon Edwards uit Pittsburgh - stuurde op 25 januari een berichtje naar Murphy, nadat ze een verklaring had gezien op het Facebookaccount van zijn administratie, waarin van leer werd getrokken tegen abortus. "Je hebt er blijkbaar geen enkel probleem mee om je standpunt tegen abortus overal te verkondigen, terwijl je vorige week nog aan mij vroeg om ons ongeboren kind weg te laten nemen", schreef ze volgens de krant The Pittsburgh Post-Gazette.

Dezelfde dag nog kwam er een berichtje van het mobiele nummer van het congreslid: "Ik begrijp wat je wil zeggen over die pro-lifeberichten. Ik heb ze niet zelf geschreven, mijn personeel doet dat. Ik heb ze gelezen en ze deden me huiveren. Ik heb gezegd dat ik ze voortaan zelf schrijf."



Ongepast gedrag

De krant legde ook de hand op een rapport dat geschreven werd door de stafchef van Murphy. Daarin is sprake van aanhoudend "ongepast gedrag" van het congreslid en een "terreurbewind". (lees hieronder verder)

De documenten kwamen aan de oppervlakte nadat het Congres gisteren een Republikeinse wet goedkeurde die het illegaal maakt om nog abortus te plegen na 20 weken zwangerschap. Murphy was een van de sponsors van die wet. Nadien wilde hij geen commentaar geven.



Murphy is bekend als voorvechter van de traditionele gezinswaarden en tegenstander van abortus. Daarvoor werd hij al meermaals onderscheiden door conservatieve en christelijke organisaties, die zelf ook tegen abortus, scheiden, homorechten en stamcelonderzoek zijn. Hij is gehuwd met Nanette en heeft een volwassen dochter, Bevin. Zij wilden niet reageren op de onthullingen. (lees hieronder verder)

Facebook Murphy met Paul Ryan en bisschop David Zubik in februari vorig jaar.

De affaire tussen het congreslid en de psychologe kwam aan het licht door toedoen van de echtgenoot van die laatste. Dokter Jessy Sally vroeg in juli vorig jaar de scheiding aan en afgelopen zomer diende zijn advocaat een verzoek in bij de rechter om Murphy te laten getuigen in de zaak. Volgens Sally zou de affaire al aan de gang geweest zijn sinds februari 2016 en zou dat de reden geweest zijn dat zijn huwelijk strandde. Murphy en Edwards probeerden dat tegen te houden, maar de rechter vond dat het relevant kon zijn. Volgens Edwards was de relatie met Murphy vriendschappelijk en werd ze pas seksueel in mei vorig jaar. Toen zou haar huwelijk al voorbij zijn geweest, volgens haar. (lees hieronder verder)

Facebook

Op 6 september biechtte Murphy de affaire op aan de wereld. Hij sprak van een "korte relatie met een persoonlijke vriend", maar Edwards sprak tijdens de rechtszaak van een lange relatie. De twee leerden elkaar in de herfst van 2015 kennen toen ze aan een hervorming van de mentale gezondheidszorg werkten, na het bloedbad op de basisschool van Sandy Hook. "Aanvankelijk was ik helemaal op het werk gefocust en was ik niet op zoek naar een relatie", schreef hij in een mail naar Edwards, waarin hij ook zijn huwelijksproblemen opbiechtte. "Maar we maakten echt een connectie. Onze band groeide snel en werd heel diep. Hij ontwikkelde zich tot liefde."