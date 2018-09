Dit Nederlandse dorpje is in de ban van een moord. Gepleegd in 1838 Orkun Akinci

07 september 2018

14u10

Bron: Trouw 0 Het Nederlandse Oirschot (Noord-Brabant) heeft zich altijd beziggehouden met de moord op een Italiaanse marskramer, 180 jaar geleden. Morgen wordt die op een bijzondere manier herdacht.

Oud zeer zal er na zoveel tijd niet meer zijn. Wanneer de nazaten van Martinus Zoeren en Giovanni Castione elkaar morgen voor het eerst ontmoeten, komen ze om te lachen en zich te verwonderen.

Ze zijn familie van dader en slachtoffer van een moord die in Oirschot nooit is vergeten en komend weekend opnieuw wordt herdacht. Het is een gebeurtenis van 180 jaar geleden, immer omgeven door mysterie en spookverhalen en nu eindelijk volledig opgehelderd.

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN