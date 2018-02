Dit moet de hoogste houten wolkenkrabber ter wereld worden HR

19 februari 2018

23u11

Bron: The guardian, BBC 60 Een Japans bedrijf heeft plannen om in Tokio een wolkenkrabber te bouwen van 350 meter hoog, die voor 90 procent bestaat uit hout. Voor het gebouw van 70 verdiepingen zal meer dan 180.000 kubieke meter hout nodig zijn. Het ' W350-project' moet klaar zijn in 2041.

In dat jaar zal bedrijf Sunitomo Forestry exact 350 jaar bestaan, en daarom wordt de toren 350 meter hoog. Het geraamte zal bestaan uit een structuur van hout en staal, om beter bestand te zijn tegen aardbevingen. Het binnenwerk zal volledig bestaan uit hout. Balkons aan de buitenzijden moeten ervoor zorgen dat het gebouw van beneden tot boven begroeid is met groen, om zo bij te dragen aan de stedelijke biodiversiteit.

Elke verdieping heeft een oppervlakte van 6.500 vierkante meter, wat zorgt voor een totaal van 455.000 vierkante meter. Daarin komen zowel winkels als woningen, kantoren en hotels. De kostprijs van het project wordt geraamd op 4,5 miljard euro, "bijna het dubbele van een gewone hoogbouw met de huidige technologie". Het bedrijf denkt wel dat die prijs nog zal dalen als gevolg van de technologische vooruitgang tussen nu en 2041.

Het bedrijf wijst er ook op dat het landoppervlak van Japan voor twee derde bedekt is met bossen. In de OESO-landen zou alleen Finland meer bos hebben. Na de Tweede Wereldoorlog werden in het land grote hoeveelheden ceder en cipres geplant. Het is volgens Sunitomo Forestry beter om het hout, in plaats van het te laten verkommeren, nu te gebruiken en daarna opnieuw bomen te planten.

Op dit moment is het hoogste houten flatgebouw terug te vinden in Vancouver (Canada). Daar werd in 2016 de 'Brock Commons Student Residence' van 53 meter hoog gebouwd. Hier zie je hoe dat gebeurde:

Maar eerst kan de eer voor de hoogste houten wolkenkrabber nog naar Chicago gaan. Daar plant men een houten gebouw van 244 meter hoog met 80 verdiepingen, de River Beech Tower.