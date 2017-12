Dit model is beeldschoon en toch wordt ze op Instagram uitgelachen… met haar voeten Koen Van De Sype

16u06

Als je haar foto's op sociale media ziet passeren, zou je denken dat de Russische Anastasia Reshetova (21) niets heeft om onzeker over te zijn. Het model - dat drie jaar geleden nog tweede werd bij de verkiezing van Miss Rusland – dacht er dan ook niet bij na toen ze onlangs enkele beelden deelde van zichzelf in bikini op vakantie. Enkele minder vriendelijke Instagrammers merkten echter op dat de vrouw wel erg grote voeten had en dat ging sindsdien een eigen leven leiden.

“Flippers” worden de voeten van Reshetova genoemd bij een beeld waarop ze te zien is in een oranje bikini op een boot. En er werden grapjes gemaakt over hoe moeilijk ze het wel niet moet hebben als ze schoenen gaat shoppen. Ook een reeks andere foto’s kreeg intussen al soortgelijke commentaren. (lees hieronder verder)

Король вечеринки, безусловно))) 59.4k Likes, 282 Comments - Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) on Instagram: "Король вечеринки, безусловно)))"

Heel wat van haar 1,6 miljoen volgers kwamen haar echter te hulp en verdedigden haar. Ze omschreven haar voeten als “mooi” en vonden het helemaal niet vreemd dat een model van 1,80 meter in verhouding ook iets grotere voeten heeft dan een gemiddelde vrouw. “Ik zou er met plezier uitzien zoals zij, zelfs al had ze schoenmaat 43”, antwoordde iemand op een commentaar die stelde dat je gerust maat 41 mag hebben als vrouw, maar dat je daar niet trots op moet zijn. En waar iemand aan toevoegde dat Reshetova “oneindige voeten” had. (lees hieronder verder)

Instagram

Ook zelf sloeg het model al fijntjes terug. Onder meer met een foto waarop ze onder water te zien is terwijl ze flippers aanheeft. “De wereld ligt aan mijn voeten”, schreef ze daarbij. Reshetova postte sindsdien overigens nog meer foto’s waarop haar voeten te zien zijn.

"Этот мир мой!". Когда я говорила это, то подводный тоже считался ))))🐬 52.8k Likes, 202 Comments - Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) on Instagram: ""Этот мир мой!". Когда я говорила это, то подводный тоже считался ))))🐬"

180 см удовольствия 😂😂😂 81.8k Likes, 872 Comments - Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) on Instagram: "180 см удовольствия 😂😂😂"

И тут все прояснилось:) 63k Likes, 340 Comments - Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) on Instagram: "И тут все прояснилось:)"

Миллион вопросов про этот костюм из сторис. Это подарок от @valentinyudashkin_officialpage ! Вчера как раз надела его на открытие их нового бутика. Считаю Валентина маэстро российского мира моды ! Все очень сильно, лаконично и обязательно шикарно 🖤 44.1k Likes, 160 Comments - Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) on Instagram: "Миллион вопросов про этот костюм из сторис. Это подарок от @valentinyudashkin_officialpage ! Вчера..."