Dit land stoot Noorwegen van de troon als gelukkigste land ter wereld TT

14 maart 2018

13u58

Bron: Reuters 0 Op zoek naar geluk? Grote kans dat je het vindt in Scandinavi ë, waar Finland, het land van de duizend meren, Noorwegen van de troon heeft gestoten als het gelukkigste land ter wereld. Dat blijkt uit de World Happiness Index van de Verenigde Naties. Wij Belgen stijgen een plaats en zijn nu het 16de gelukkigste volk op aarde. En de minst gelukkigen? Die leven in Burundi.

De Verenigde Naties maken elk jaar een rangschikking van 156 landen op basis van criteria zoals inkomen, sociaal stelsel, levensverwachting, sociale vrijheid, corruptie, enzovoort. Traditioneel scoren de Scandinavische landen altijd hoog, maar dit jaar stoot Finland Noorwegen van de troon. De Finnen stonden vorig jaar nog op plaats vijf.

De derde plaats is voor Denemarken, gevolgd door IJsland, Zwitserland, Nederland, Canada, Nieuw-Zeeland, Zweden en Australië. Ons land staat op de 16de plaats, een plaats hoger dan vorig jaar. We staan daarmee net tussen Duitsland en Luxemburg in.

Onderaan bengelen vooral Afrikaanse landen, met Burundi als allerlaatste. Het door oorlog verscheurde Syrië staat op de vijfde plaats.

Voor het eerst sinds de start van het onderzoek in 2012 is er ook gekeken naar het geluk van buitenlandse immigranten in 117 landen. Ook daar scoort Finland het beste.