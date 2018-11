Dit krimpende Indiase eilandje is het symbool voor de gevolgen van de opwarming van de aarde LH

29 november 2018

15u02 0 Zal de klimaattop in het Poolse Katowice het tij nog kunnen keren? Dat is een veelgestelde vraag in de aanloop naar de internationale bijeenkomst die vanaf zondag wordt georganiseerd. Maar als we naar het Oost-Indiase eilandje Ghoramara in de Ganges-delta kijken, lijken concrete maatregelen tegen de gevolgen van de opwarming veel te laat. De inwoners vrezen voor het voortbestaan van hun eiland dat elk jaar krimpt door de stijging van de zeespiegel. “Als een tsunami of cycloon het eiland raakt, zijn we eraan.”

Het kleine eiland situeert zich 150 kilometer ten zuiden van Calcutta, heeft een oppervlakte van 4,6 vierkante kilometer en maakt deel uit van de Sundarbans, de grootse mangrovebossen ter wereld die zich verspreiden over verschillende kleine eilanden. Het gebied staat op de Unesco-Werelderfgoedlijst als natuurerfgoed door zijn unieke ecologische rijkdom. In deze bossen leeft onder meer de Bengaalse tijger, een bedreigde diersoort, maar ook krokodillen, slangen makaken en talrijke vogelsoorten.

Ghoramara is een van de vele eilanden in de delta die al tientallen jaren worden getroffen door stijgende zeespiegels en bodemerosie. Experts zeggen dat deze fenomenen worden veroorzaakt door de klimaatverandering. Het eilandje is de voorbije twee decennia al bijna gehalveerd in oppervlakte. En dat zal alleen maar verergeren. Nu wonen er nog 4.800 inwoners, maar een decennium geleden waren dat er nog 7.000. Volgens klimaatexperts zal de volledige bevolking binnen afzienbare tijd moeten verhuizen.

Een reporter van Reuters zag op Ghoramara de ernst van de situatie met eigen ogen aan. Het opkomende water bedreigt er hoe langer hoe meer de huizen en woonwijken. Overstromingen hebben de kustlijn van het eiland veranderd in een modderpoel vol afgebroken kokosbomen. Daarnaast werden ook veel gewassen van de bewoners vernietigd. “Elk jaar zorgt hoogtij ervoor dat zout water mijn boerderij binnendringt en mijn oogst vernietigt", vertelde een landbouwer.

“Als de overheid mij een nieuwe woonst aanbiedt, ga ik hier meteen weg”, zei een andere bewoner, die net zijn nieuwe huis had afgewerkt, nadat zijn vorige door een zoveelste overstroming werd verwoest. De meeste bewoners van Ghoramara kunnen een verhuis niet betalen en blijven dan ook op het eiland. De helft is zelfs bereid om te verhuizen als de overheid hen gratis land in een veiliger gebied aanbiedt, maar er is nog geen reactie gekomen op hun verzoek om een compensatie en eventuele verhuisplannen. Het ministerie dat belast is met rampenmanagement in de deelstaat West-Bengalen weigert voorlopig alle commentaar.