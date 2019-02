Dit koppel schakelt elke avond om 18 uur elektronica uit: “We zijn closer dan ooit” KVDS

27 februari 2019

18u48

Bron: Kidspot.com 0 Een jonge moeder uit de Australische stad Melbourne heeft getuigd over hoe ze afraakte van haar verslaving aan haar smartphone. Wat begon als een digitale detox van 30 dagen, werd een compleet nieuwe manier van leven. Noch zij, noch haar verloofde wil nog terug naar vroeger.

Siobhan Wend en haar verloofde waren een gelukkig koppel, zo vertelt ze. Ze hadden allebei een succesvolle job en waren de trotste ouders van een zoontje. Maar op een avond in bed besefte ze dat ze verslaafd was geraakt aan haar smartphone en sociale media – net als haar vriend – en dat dit ten koste ging van hun levenskwaliteit. “Dit moet stoppen”, riep ze uit.

Scrollen

Tijdens haar bevallingsverlof waren sociale media een manier om verbonden te blijven met de buitenwereld, omdat haar zoontje al haar tijd en aandacht opeiste. Die gewoonte hield ze aan toen ze weer aan het werk ging. “Ik stormde ‘s morgens de deur uit en las mijn e-mails terwijl ik naar het werk pendelde”, vertelt ze op de oudersite Kidspot.com. “Ik was de hele dag verbonden met mijn computer, tot ik weer naar huis ging, mijn zoon ophaalde in de opvang, eten klaarmaakte en mijn kind in bad en in bed stopte. Daarna ging ik aan het scrollen op sociale media. Tot laat in de avond.”





Bij haar man was het niet anders. Hij kwam ’s avonds thuis van zijn drukke job en trok zich terug met zijn smartphone en zijn laptop, waar hij gedachteloos op ging tokkelen. Hij kreeg slaapproblemen, werd ’s morgens om 3 uur wakker en lag dan de komende dag te overdenken. Om nog te zwijgen van het effect op hun seksleven. Het maakte dat Siobhan een drastische beslissing nam. (lees hieronder verder)

“Ik wilde weer meer tijd voor ons en voor onze relatie”, vertelt ze. “En daarom besloot ik dat we een ‘digitale detox’ van 30 dagen zouden doen. Geen smartphones. Geen laptops. Geen tv. Na 18 uur. Ik kocht een alarmklok (zodat ze haar telefoon ook niet meer nodig zou hebben als wekker, red.) en een doos waar we al onze elektronica in zouden leggen als we ’s avonds thuiskwamen.”

De resultaten lieten niet op zich wachten. “De eerste avond begon vreemd”, geeft ze toe. “Ik wilde de hele tijd mijn telefoon nemen en leidde mezelf af door een heerlijke maaltijd te bereiden en te praten met mijn partner. Daarna nam ik een lange hete douche en begon ik in het boek dat ik twee vakanties geleden eigenlijk al wilde lezen. Terwijl ik blad na blad omsloeg, besefte ik dat de tijd trager leek te gaan en dat we uren van ons leven hadden teruggewonnen.”

Seksleven

Ook hun seksleven kreeg die avond een nieuwe impuls. “De seks was verbluffend”, bekent ze. “Daarna vielen we in een zalige slaap en die duurde de hele nacht.”

Tegen dag 3 merkte ze dat haar ogen helderder waren. “Mijn babyblauwe ogen waren elektrisch”, vertelt ze. “Mijn telefoonvrije partner merkte het zelfs op en gaf me een complimentje.” (lees hieronder verder)

Ze gingen hun telefoon zelfs uitschakelen tijdens hun lunchpauze. En tegen het weekend waren ze compleet ‘ontkoppeld’. “We hadden eindelijk weer plezier als gezin”, klinkt het.

Tegen de 15de avond waren Siobhan en haar verloofde het erover eens dat er geen weg terug was van het experiment. “Ons seksleven was beter en we waren closer dan ooit”, zegt ze. “Onze slaap was dieper, we gingen minder eten afhalen, we hadden meer energie en we vonden eindelijk de tijd om samen te gaan sporten.”

Uitdaging

De vrouw geeft toe dat de ‘digitale detox’ wel uitdagingen inhoudt – de nieuwe episodes van haar favoriete Netflixreeks en ook de Australische versie van Blind Getrouwd kan ze maar moeilijk weerstaan – maar ze is ervan overtuigd dat je je van de uren dat je op de smartphone bezig bent of voor de televisie zit achteraf niets kan herinneren, maar dat dit niet het geval is voor de qualitytime die je doorbrengt met de mensen die je graag ziet.