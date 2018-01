Dit klopt wél: Tiffany Trump bevestigt liefde van haar vader voor McDonald's jv

Bron: TMZ 1 Photo News Tiffany Trump. In het felbesproken boek van Michael Wolff over het Witte Huis staat alvast één waarheid die het Trumpkamp niet meteen lijkt af te doen als "fake news": Donald Trump is écht verzot op McDonald's. Zijn dochter Tiffany bevestigde dat grappend in Los Angeles aan tmz.com.

Journalist Michael Wolff schrijft in het boek Fire and fury: Inside the Trump White House dat Trump al eens graag een cheeseburger van McDonald's in zijn bed verorbert. Trump is daar verzot op omdat hij volgens Wolff een heilige schrik heeft om vergiftigd te worden en dat hij de vooraf geprepareerde fastfood van McDonald's als veilig beschouwt. Toen hij eind mei 2016 de Republikeinse nominatie in de wacht sleepte, zette Donald Trump zelf een foto op Instagram waarop hij zijn overwinning met een Mac-maaltijd vierde.

Celebrating 1237! #Trump2016 Een foto die is geplaatst door null (@realdonaldtrump) op 26 mei 2016 om 23:29 CEST

Trumps dochter Tiffany kreeg vrijdag in de straten van Los Angeles een microfoon van showbizzsite TMZ voor de neus geduwd en werd gevraagd naar hoe het zit met haar vader en McDonald's. "Dat is wat hij doet, hij is dol op McDonald's", antwoordde Tiffany, terwijl ze in haar auto stapte. De reporter vroeg of het klopte dat hij dat ook elke avond in bed eet. "Hij zou wel willen", lachte Tiffany.

Het is natuurlijk maar een anekdote in het boek, waar Donald Trump het vermoedelijk zelf niet zo erg moeilijk mee heeft. Maar Wolff schrijft ook dat de schatrijke zakenman eigenlijk helemaal niet president wou worden, dat hij totaal verrast was dat hij won, en dat Melania Trump zelfs in huilen uitbarstte. Verder zegt Wolff dat Ivanka de eerste vrouwelijke president van de VS wil worden. Trumps voormalige adviseur Steve Bannon komt ook aan het woord in het boek. Bannon geeft Donald Trump Jr. een veeg uit de pan, maar heeft zich daar inmiddels al publiekelijk verontschuldigd. De man achter de rechtse site Breitbart News sprak zelf opnieuw zijn "onwrikbare steun" voor Trump uit.

The Donald beweert van zijn kant dat het boek van Wolff vol leugens staat en noemt de schrijver een "complete loser". Over Bannon zei Trump: "Toen hij ontslagen werd, verloor hij niet enkel zijn job maar ook zijn verstand."

