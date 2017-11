Dit keer geen scheldwoorden: Trump heeft z'n reden om voorzichtig te reageren op rakettest Noord-Korea FT

17u36

Bron: Trouw & VRT NWS 0 Photo News Pendelaars in Zuid-Korea zien op televisieschermen hoe Noord-Korea gisterennamiddag Belgische tijd een nieuwe raket de hoogte instuurde, na een periode van 'relatieve vrede' met de Verenigde Staten. Donald Trump en zijn grootste tegenstander Kim Jong-un zijn niet bepaald de beste vrienden. Een understatement, want na de vorige rakettesten van Noord-Korea vlogen de scheldwoorden heen en weer. De president noemde de Noord-Koreaanse leider "klein en dik" en bedreigde het land met "vuur en furie" en "totale vernietiging". Na de test gisteravond bleef het in de VS opvallend rustig.

Voor zijn doen reageerde de president redelijk ontspannen op de jongste Noord-Koreaanse raketproef. “Dit is een situatie die we zullen oplossen”, zei Trump. Hij hield het bij een eenvoudige tweet en maakte geen blaffende honden wakker.

Woordvoerster Sarah Sanders van het Witte Huis verklaarde via Twitter nog dat de president op de hoogte werd gebracht toen de raket nog in de lucht hing. De VS lieten daarnaast nog weten de situatie “erg serieus” te nemen en “zich te zullen bezighouden met de zaak”. Het Pentagon meldde dat de raketproef geen gevaar was voor Noord-Amerika en Rex Tillerson, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, benadrukte dat de “diplomatieke opties nog op tafel blijven”. Ook bij hen heen gescheld of verwoestende uithalen.

Elke Amerikaanse stad

Vanwaar die voorzichtige Amerikaanse reactie? Allicht speelt de reële dreiging mee. Meer dan twee maanden lang bleef het immers stil, tot gisteren. Een raket, verwoestender dan de vorige, werd de lucht ingestuurd. Nadat van het vorige projectiel, in juli van dit jaar, nog gezegd werd dat ze Alaska had kunnen treffen - "maar niet de Verenigde Staten of Hawaï" - klinkt het nu anders. De raket kan elke grote stad in Amerika treffen.

Just spoke to President XI JINPING of China concerning the provocative actions of North Korea. Additional major sanctions will be imposed on North Korea today. This situation will be handled! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Noord-Korea vuurde gisterennamiddag Belgische tijd het nieuwe tuig de hoogte in. Dit keer ging het dus niet om de Hwasong-14-raketten zoals de vorige exemplaren, maar een Hwasong-15. Of een ballistische raket die een grote, zware kernkop kan dragen. Een imposantere klapper dus dan haar voorgangers. De raket werd afgevuurd vanop een basis in Pyongsong, in de provincie Zuid-Pyongang, en schoot oostwaarts. Het projectiel zou 50 minuten lang liefst 4.475 kilometer hoog gevlogen zijn, ongeveer 700 kilometer hoger dan de vorige raket. Uiteindelijk landde het tuig slechts 950 kilometer verder in de Japanse Zee.

"Historisch" was dan ook het woord dat Ri Chun-Hee, allicht de bekendste nieuwslezeres ter wereld, in de mond nam. De dame kondigde al vaak 'grote verwezenlijkingen' aan op de Noord-Koreaanse staatstelevisie, maar dit keer noemde ze haar land ook een "volwaardige nucleaire grootmacht".

13.000 kilometer

De nieuwe Hwasong-raket zou immers elke Amerikaanse stad tot vernieling kunnen brengen. Zoals Miami, dat zich op goed 12.000 kilometer van de Noord-Koreaanse hoofdstad bevindt. Is het, na veel geblaat, nu toch echt mogelijk dat Kim de Verenigde Staten in de (nabije) toekomst tot puin herleid? Volgens experts heeft de raket inderdaad een potentiële reikwijdte van 13.000 kilometer en dat is goed 5.000 kilometer verder dan alle Noord-Koreaanse tests tot nu toe. Al vragen veel experts zich ook af de Noord-Koreanen erin zullen slagen een kernkop succesvol op zo'n raket te monteren. Alleszins is er een nieuwe stap genomen in het nucleaire verhaal van Kim Jong-un en de zijnen.