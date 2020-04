Dit jaar ook geen Oktoberfest door coronavirus KVDS

21 april 2020

10u12 130 Er zal dit jaar geen Oktoberfest plaatsvinden in de Duitse deelstaat Beieren. Dat hebben de minister-president van Beieren Markus Söder en de burgemeester van München Dieter Reiter bekendgemaakt. Het Oktoberfest is het grootste bierfestival ter wereld en vindt plaats in de Duitse stad München. Er komen elk jaar gemiddeld meer dan 6 miljoen mensen op af.

Söder maakt gewag van een “moeilijke beslissing”. “Het risico is gewoon te groot”, zegt hij op Twitter. “Je kan er geen afstand houden en geen gezichtsmasker dragen (de hoofdbezigheid is bier drinken, red.). Leven met corona betekent voorzichtig leven totdat er een vaccin of een medicijn is.”

200 jaar oud

Het Oktoberfest begint traditioneel op de eerste zaterdag na 15 september en eindigt op de eerste zondag van oktober. Dit jaar zou het plaatsvinden van 19 september tot 4 oktober.



De beslissing zal de stad ook economisch zwaar vallen. De editie van 2019 had volgens de stad immers een economische waarde van ongeveer 1,23 miljard euro.



Het bierfestival is meer dan 200 jaar oud. Het werd voor het eerst georganiseerd in 1810, ter ere van de bruiloft van prinses Theresia van Saksen-Hildburghausen en kroonprins Lodewijk van Beieren.

Het is wel niet de eerste keer dat het niet doorgaat. Tijdens de Wereldoorlogen vond het ook niet plaats en het werd ook al geannuleerd door een uitbraak van cholera in 1854 en 1873 en een hyperinflatie in 1923. Het was deze keer wel al van 1948 geleden dat het niet kon doorgaan.

De minister-president van de deelstaat en de burgemeester van München hopen dat het festival in 2021 wel kan plaatsvinden.

Lees ook: Wat brengt het leven na corona? “Straks staan we weer massaal in overvolle cafés” (+)

Bekijk ook: Het wordt een stille zomer: Alle festivals geannuleerd



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.