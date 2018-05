Dit jaar geen Nobelprijs voor Literatuur mvdb

04 mei 2018

09u12

De Nobelprijs voor de Literatuur wordt dit jaar niet uitgereikt wegens de crisis binnen de Zweedse Academie. Het jury-orgaan bevindt zich momenteel in een "diepe crisis", nadat in de nasleep van een klacht rond seksueel misbruik verschillende juryleden zijn opgestapt.

De echtgenoot van een academicus die lid is van het toekenningscomité wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding.

De Zweedse Academie is de enige instantie die beslist over de toekenning van de Nobelprijs voor Literatuur. De laatste keer dat de Nobelprijs voor Literatuur niet werd uitgereikt was in 1943, als gevolg van de Tweede Wereldoorlog.

