Dit jaar geen Nobelprijs voor Literatuur Caspar Naber

04 mei 2018

09u12 0 Er wordt dit jaar geen Nobelprijs voor de Literatuur uitgereikt. Dit vanwege het seksschandaal binnen de Zweedse Academie die de prijs toekent, meldt het Zweedse persbureau TT.

Het seksschandaal draait rond Academielid Katarina Frostenson. De echtgenoot van de dichter en toneelschrijfster wordt beschuldigd van seksueel geweld en/of intimidatie van minstens 18 vrouwen. Het zou gaan om zowel vrouwelijke Academieleden als echtgenotes en dochters van mannelijke leden van het prestigieuze selectiecomité.

Getuigenissen

De Zweedse krant Dagens Nyheter publiceerde eind vorig jaar hun getuigenissen. De naam van de verdachte wordt niet genoemd maar volgens Zweedse media gaat het om Jean-Claude Arnault. De Frans-Zweedse fotograaf en theaterregisseur leidt een cultureel centrum in hoofdstad Stockholm. Naar aanleiding van het schandaal nam voorzitter Sara Danius (56) van de Zweedse Academie medio april ontslag. Volgens haar was dat de wens van de Academie. De veroorzaakte onrust binnen het toekenningscomité had de Nobelprijs volgens haar 'al behoorlijk getroffen.'

De Raad van de Nobelprijsstichting leverde al felle kritiek op de Zweedse Academie. 'Jullie dreigen de reputatie van de Nobelprijs te bezoedelen', luidde het.

Vijfde die opstapte

Begin april stapten al drie mannelijke leden van de 18-koppige Zweedse Academie op uit protest tegen het hernieuwde vertrouwen in hun vrouwelijke collega Katarina Frostenson. Daarmee werd volgens hen volledig voorbijgegaan aan de beschuldigingen aan het adres van haar echtgenoot.

De laatste keer dat de Nobelprijs voor Literatuur niet werd uitgereikt was in 1943, als gevolg van de Tweede Wereldoorlog.