Dit jaar geen hadj voor moslims buiten Saudi-Arabië TT

22 juni 2020

21u36

Bron: Belga, ANP 0 De traditionele bedevaart voor moslims in het Saudische Mekka, de zogenoemde hadj, is dit jaar niet mogelijk voor islamitische gelovigen buiten Saudi-Arabië. De autoriteiten willen daarmee besmettingen met het coronavirus voorkomen.

Vorig jaar trok de hadj, een van de vijf pijlers van de islam, 2,5 miljoen moslims van over de hele wereld. Het is dan praktisch onmogelijk voldoende afstand te houden. Dit jaar mag eind juli uitsluitend een zeer beperkt aantal inwoners meedoen, onder wie vertegenwoordigers van alle nationaliteiten die in het land leven.

Het islamitische koninkrijk met ongeveer 35 miljoen inwoners telt inmiddels ruim 161.000 coronagevallen. Het aantal coronadoden ligt tot nu toe op ruim 1.300. Eind februari hief de Saoedische overheid de kleine bedevaart, de Umrah, al op omwille van het coronavirus.