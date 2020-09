Dit jaar al meer dan 60 holebi’s, transgenders en intersekse personen vermoord in Colombia

kv

15 september 2020

21u37

Bron: Reuters

2

In de eerste acht maanden van 2020 zijn al meer dan 63 mensen die zich identificeren als homoseksueel, lesbisch, biseksueel, transgender of intersekse om het leven gebracht in Colombia. Dat deelt de ombudsdienst mensenrechten van het land vandaag mee. Ook andere gewelddelicten namen de voorbije maanden in het land toe.