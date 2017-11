Dit jaar al meer dan 3.000 doden en vermisten op de Middellandse Zee EB

15u38

Bron: DPA 0 AFP Sinds het begin van het jaar zijn op de gevaarlijke tocht over de Middellandse Zee al meer dan 3.000 mensen om het leven gekomen. Van de naar schatting 3.033 doden en vermisten stierven 2.802 migranten en vluchtelingen op de centrale route tussen Libië en Italië, zo deelde de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) in Genève mee.

Vorig jaar werden 5.143 mensen als dood of vermist verklaard. In 2017 liep ook het aantal arriverende migranten terug. Vorig jaar bereikten 387.895 mensen via de zee of over land Europa, tegen eind november van dit jaar waren het er 174.509.

Veel migranten worden intussen in Libische territoriale wateren van zeeonwaardige boten geplukt en terug naar Libië gebracht. "Als we de migranten die door Libië worden tegengehouden, bij de aankomst aan de Italiaanse kusten tellen, komen we ook dit jaar tot aanzienlijk hoge cijfers", zei IOM-gezant voor de Middellandse Zee, Federico Soda, in de Italiaanse krant La Repubblica.

Sinds de ramp voor Lampedusa in oktober 2013, waarbij meer dan 360 mensen verdronken, zijn meer dan 15.000 migranten in de Middellandse Zee omgekomen, aldus de IOM. "We zeggen het al jaren en zullen het blijven herhalen: het is niet voldoende om deze tragische statistieken bij te houden, we moeten ook handelen", zei algemeen IOM-directeur William Lacy Swing.