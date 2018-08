Dit jaar al meer dan 20 kinderen verdronken in Duitsland: "Ouders zijn geobsedeerd door gsm" LVA

16 augustus 2018

00u14

Bron: Spiegel, BBC 2 Meer dan 300 mensen zijn dit jaar al verdronken in Duitsland. Onder de slachtoffers zijn meer dan 20 kinderen onder de 15 jaar en meer dan zestig tussen de 16 en 25 jaar. De Duitse reddervereniging trekt aan de alarmbel. Volgens de redders zijn ouders te veel met hun gsm bezig waardoor ze geen oog meer hebben voor hun kroost.

Volgens de Duitse redderorganisatie (DLRG) bestaat er een directe link tussen het hoge aantal kinderen dat een verdrinkingsdood sterft en de fixatie van de ouders op hun gsm. De woordvoerder van de DLRG heeft in de Duitse media ouders en grootouders opgeroepen de gsm links te laten liggen wanneer hun kinderen in het water zijn.

De DLRG is een organisatie die 40.000 vrijwilligers telt en is daarmee de grootste reddervereniging ter wereld in zijn soort. Ze houden een oogje in het zeil aan de Duitse meren, stranden en kusten.

Ook in zwembaden stelt zich hetzelfde gevaar. "We zien tegenwoordig meer en meer dat ouders een zwembad beschouwen als kinderopvang", zegt Peter Harzheim van de vereniging van zwembadredders . "Ouders zijn zo gefixeerd op hun gsm dat ze niet eens rechts en links kijken, laat staan dat ze naar hun kinderen omkijken", aldus Harzheim.

Een andere oorzaak ligt volgens de redders bij het schoolsysteem. Door besparingen worden er steeds minder zwemlessen aangeboden. Ook zijn er steeds meer gezinnen waarin beide ouders werken waardoor ze geen tijd hebben om ook nog zwemlessen in te plannen, meldt de DLRG.