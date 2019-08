Dit jaar al 960 incidenten met lachgas in Nederlands verkeer mvdb

12 augustus 2019

12u00

Bron: NOS - ANP - AD.nl 2 Incidenten in het Nederlands verkeer waarbij lachgas in het spel was, zijn in fors stijgende lijn. Bij onze noorderburen staat de teller dit jaar tot juli al op 960 incidenten, of 2,5 keer zo hoog als in heel 2018, blijkt uit inventarisatie van politiesystemen. Veilig Verkeer Nederland (VVN), de tegenhanger van Vias institute, schrikt van de cijfers. Lachgas bezitten of gebruiken, is - net zoals hier - niet verboden.

Duizenden processen-verbaal zijn door de openbare omroep NOS doorzocht op de term lachgas in combinatie met de woorden ballon, gasfles of cilinder. In 2016 ging het om 60 gevallen, in 2017 130, in 2018 380 en dit jaar tot nu toe 960.



Uit een onderzoek dat jongerenorganisatie TeamAlert deed met de NOS, komt ook naar voren dat jongeren die een ballonnetje gebruiken in de auto daar het risico niet van inzien. 47 procent van de ondervraagden denkt dat dit hun rijstijl niet beïnvloedt.



De verkeersincidenten met lachgas komen vooral in de grote steden voor. “Wij zien mensen gevaarlijke manoeuvres uithalen in het verkeer, doordat zij een ballon aan het vullen zijn of aan de mond zetten”, zegt hoofdinspecteur Paul Broer op politie.nl. “Ook al is de werking van lachgas van korte duur, het is direct van invloed op de rijvaardigheid.”

Lachgas bezitten of gebruiken is niet verboden, maar kan schadelijk zijn voor je hersenen of bijvoorbeeld je longen, aldus de politie. Het kan leiden tot tijdelijk zuurstofkort en uiteindelijk bewusteloosheid. “Zelfs tot uren na het eigenlijke gebruik kan het je gedrag en rijvaardigheid beïnvloeden. Het is strafbaar om anderen in het verkeer in gevaar te brengen. Ook rijden onder invloed is strafbaar.”

Ook bij ons is het goedje in opmars en leidt het tot gevaarlijke situaties in het verkeer. In het wrak van de gecrashte BMW waarbij begin juli in het Limburgse Kortessem vijf jonge inzittenden het leven lieten, zijn lachgaspatronen aangetroffen. Het parket van Limburg kon niet bevestigen of de bestuurder of de passagiers onder invloed waren van het gas.

Veilig Verkeer Nederland (VVN), de tegenhanger van het Vlaamse Vias institute, wil jongeren via de sociale media op de gevaren wijzen. Een woordvoerder verklaarde aan het persagentschap ANP: “We schrikken van de cijfers. Onze missie is om iedereen veilig over straat te laten gaan”. “Het zijn voornamelijk jongeren die lachgas steeds vaker gebruiken, en zij zijn via sociale kanalen het best te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan Instagram.” Ook via Facebook en Twitter wordt er op de gevaren gewezen.

Lachgaswinkel

Lachgas is (vooralsnog) niet verboden. De burgemeester van het Nederlands-Limburgse Venray kon begin deze maand de komst van de eerste Nederlandse lachgaswinkel niet tegenhouden. Gebruikers kunnen een ballon met lachgas kopen en nuttigen, op een van de dertig bioscoopstoelen. De 48-jarige initiatiefnemer van ‘Valse Lucht Venray’ stelt dat de ballonnetjes alleen in zijn winkel mogen gebruikt.