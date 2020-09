Dit jaar al 52 gevangenen gestorven door hongerdood in Congolese gevangenis kv

15 september 2020

17u32

Bron: Reuters 4 In de gevangenis van Bunia, een stad in het noordoosten van Congo, zijn dit jaar al 52 gedetineerden overleden aan hongersnood. Volgens de Verenigde Naties en de lokale autoriteiten krijgt de gevangenis onvoldoende overheidssteun.

De gevangenissen van Congo zijn bij de meest overbevolkte ter wereld, zegt de VN. Gedetineerden leven er in smerige omstandigheden en krijgen maar weinig voedsel toebedeeld. Volgens cijfers van de VN zitten in Bunia bijna vijf keer meer gedetineerden in de cel dan de maximumcapaciteit toelaat.

“Deze situatie is erg verontrustend,” zegt Ferdindand Fimbo, burgemeester van Bunia. Hij geeft de overheid de schuld van de hongerdoden wegens haar slechts sporadische steun.



De Congolese president Felix Tshisekdei deelde deze maand aan zijn kabinet mee dat hij er persoonlijk voor zou zorgen dat de gevangenissen in zijn land niet zonder voedsel of medicijnen zouden vallen. Maar volgens Camille Zonzi, directeur van de gevangenis van Bunia, heeft de overheid tijdens een vergadering vorige week beloofd om slechts drie maanden van de onkosten van de instelling te dekken.

Ondervoeding komt vaak voor in Congolese gevangenissen, omdat de toegekende voedselrantsoenen gebaseerd zijn op de normale gevangeniscapaciteit, in plaats van op hun echte populaties, zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW). Verscheidene gevangenisbesturen in het hele land hebben het voorbije jaar voedsel en andere basisvoorzieningen moeten kopen op krediet, licht Thomas Fessy, specialist Congo bij HRW, toe. “Deze tragedie had voorkomen kunnen worden. Meer gedetineerden zullen sterven als de overheid niet ingrijpt en gevangenissen geen levensnoodzakelijke steun krijgen.”

Op 4 september vielen een honderdtal zwaargewapende rebellenstrijders van een etnische militie Bunia binnen. Ze omsingelden de gevangenis en eisten de vrijlating van hun kameraden. Die eisen hadden volgens burgemeester Fimbo niets te maken met de voedselsituatie.



