Dit jaar al 173 Syriërs, onder wie 41 kinderen, gedood door mijnen en achtergebleven explosieven LH

03 oktober 2019

14u54

Bron: Belga 1 In Syrië zijn in 2019 al zeker 173 burgers, onder wie 41 kinderen, om het leven gekomen door antipersoonsmijnen en achtergebleven explosieven. Dat zegt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. De organisatie spreekt van een plaag die in totaal miljoenen Syriërs bedreigt.

Sinds het uitbreken van de burgeroorlog in 2011, hebben verschillende strijdende partijen een aanzienlijk aantal mijnen geplaatst. Dat gebeurde in stedelijke gebieden, maar ook op landbouwgrond of op wegen.

Daardoor zijn alleen al dit jaar 173 mensen om het leven gekomen, zegt het Syrisch Observatorium. Zowat veertig mensen zouden gestorven zijn toen ze in de velden naar truffels aan het zoeken waren.

De antipersoonsmijnen en achtergebleven explosieven verhinderen ook dat mensen naar huis terugkeren of hun land gaan bewerken, zegt ook een woordvoerder van het VN-bureau voor humanitaire zaken (OCHA). "Dit brengt schade toe aan kinderen die niet in goede omstandigheden kunnen spelen of naar school kunnen gaan.”

De oorlog in Syrië heeft sinds 2011 al aan 370.000 mensen het leven gekost.