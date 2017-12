Dit jaar 39.000 mensen omgekomen in Syrische oorlog ADN KV

In 2017 zijn ongeveer 39.000 mensen omgekomen in de oorlog in Syrië, meldt het Syrisch mensenrechtenobservatorium.

Onder de doden waren 10.507 burgers, 2.109 kinderen en 1.492 vrouwen. Daarnaast lieten 2.923 regeringssoldaten en 7.494 strijders het leven, vooral van Islamitische Staat (IS) en Jabhat Fatah al-Sham, de Syrische tak van al-Qaida. Ook werden ongeveer 212 Hezbollah-strijders gedood, volgens de in Londen gevestigde ngo.

De crisis in Syrië begon met vreedzame demonstraties tegen de regering in maart 2011. Het conflict mondde uit in een burgeroorlog waarbij volgens activisten van de oppositie al meer dan 400.000 doden vielen.

Burgerdoden

De door de VS geleide internationale anti-IS-coalitie heeft volgens nieuw telwerk de voorbije drie jaar bij luchtbombardementen in Syrië en Irak 817 burgerdoden gemaakt. Dat zijn er zestien meer dan tot dusver gezegd.

In een communiqué stelt de coalitie in november 101 claims over mogelijke burgerslachtoffers te hebben nagetrokken, waarvan er 92 werden beoordeeld als "niet geloofwaardig". In de negen andere gevallen werden de claims wel geloofwaardig geacht, wat een surplus aan elf burgerdoden opleverde. Voorts telde de coalitie vijf burgerdoden bij van bombardementen waarvoor zij in eerste instantie de verantwoordelijkheid had afgewezen.

In het communiqué wordt duidelijk gesteld dat ook het nieuwe minimumcijfer een "schatting" is, en dat alle burgerdoden "onvrijwillig" zijn gedood. Eind november stonden nog 603 claims klaar ter nader onderzoek.

Sinds augustus 2014 heeft de coalitie 28.562 raids uitgevoerd tegen Islamitische Staat (IS).Dat betekent dat gemiddeld per 20 bombardementen één burgerslachtoffer viel. Maar uit een recent onderzoek van de New York Times bleek dat bij coalitiebombardementen in Irak in twintig procent van de gevallen burgers omkwamen. Dat is een veelvoud van wat de coalitie stelt.

Coalitie gaat IS niet meer bombarderen in Syrisch regeringsgebied

De door de VS geleide anti-IS-coalitie is overigens niet van plan nog jihadisten van Islamitische Staat te bombarderen die zich in door de Syrische regering gecontroleerd gebied bevinden. Dat heeft de Britse generaal-majoor Felix Gedney gisteren gezegd. In die regio's -driekwart van het grondgebied- gaat de coalitie ervan uit dat het aan de regeringsgetrouwe troepen is om IS-militanten te neutraliseren. Het besluit maakt mogelijk deel uit van de poging van Washington om de toestand met de Russische militairen in Syrië te "de-conflicteren".

Nog niet zo lang geleden klonk het bij de coalitie dat de Syrische regering over te weinig troepen beschikte om IS (effectief) te bestrijden.

Gedney suggereerde woensdag nog een link tussen IS en Damascus, doordat jihadisten zich volgens hem "blijkbaar straffeloos" in regeringsgebied kunnen verplaatsen.

Volgens de coalitie bevindt zich momenteel nog een duizendtal IS-jihadisten in Syrië en Irak. Dat is een verbluffende daling in vergelijking met begin december, toen de coalitie het had over 3.000 IS-militanten in 'Syraq'. Onduidelijk is of die verdwenen 2.000 naar ander oorlogsgebied zijn vertrokken of naar hun land van herkomst zijn teruggekeerd.