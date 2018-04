Dit is wat we nu weten over de 25-jarige verdachte van de aanval in Toronto TT

24 april 2018

06u33

Bron: CBC, Business Insider 0 De Canadese veiligheidsdiensten hebben de verdachte van de aanval gisterenavond in Toronto zonder geweld gearresteerd en geïdentificeerd als de 25-jarige student Alek Minassian, afkomstig uit een buitenwijk van Toronto. De politie gaat op dit moment uit dat de daad "niet gerelateerd is aan de nationale veiligheid".

Op amateurbeelden is te zien hoe Minassian amper een twintigtal minuten nadat hij met een gehuurde bestelwagen tientallen mensen heeft omvergemaaid, de politie bedreigt met wat lijkt op een wapen. Daarbij zou hij geroepen hebben dat de agenten hem moeten doodschieten. Na zijn arrestatie vond de politie wel geen wapen.

Minassian kon echter zonder geweld overmeesterd worden. De politie bevestigde later zijn identiteit op een persconferentie, maar maakte daarbij in eerste instantie wel een spelfout in zijn voornaam.

Toronto Police Service Chief Mark Saunders is updating media. It can be watched #LiveNow at media link below. Arrested male is Alex MINASSIAN, 25 of Richmond Hill ^sm https://t.co/EKnAD8MfuC Toronto Police(@ TorontoPolice) link

Over zijn motief tast de politie voorlopig nog in het duister. De man, die woonde in de noordelijke buitenwijk Richmond Hill, was niet bekend bij de Canadese politiediensten en zou geen enkele band hebben met terreurorganisaties. Wel voerde hij zijn actie "duidelijk met opzet" uit. "We onderzoeken met man en macht wat de motivatie was voor dit incident", aldus politiechef Mark Saunders.

The correct spelling of the arrested male in the Yonge And Finch incident is Alek Minassian, 25 of Richmond Hill. ^sm Toronto Police(@ TorontoPolice) link

LinkedIn-profiel

Ook op sociale media is weinig over de man terug te vinden. Zijn professionele LinkedIn-profiel, dat ondertussen onbereikbaar is, vermeldt dat hij een student computersoftware is in het Seneca College in North York, de buurt in Toronto waar Minassian op de menigte inreed. Meer details ontbreken.

Op Facebook circuleren verschillende valse profielen van de dader. Tegenover CBC News vertelde een voormalige klasgenoot van Minassian dat ze samen met hem op de Thornlea middelbare school zat in Thornhill, ten noorden van Toronto. Ze studeerden samen af in 2011. "Ik weet niet of hij echt goeie vrienden had, toch niet in het openbaar", zei Ari Bluff. "Ik zag hem eigenlijk nooit in een groep vrienden. Meestal wandelde hij op zichzelf in de gang of de cafetaria. Maar we zegden hem wel altijd goeiedag in de gang."

Video from Yonge and Finch at Toronto pic.twitter.com/YvS8GcJ8pg Vince(@ vce7) link