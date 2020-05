Dit is wat lijfarts van president Trump schreef over hydroxychloroquine en waarom president het neemt KVDS

19 mei 2020

18u38 0 Verscheidene Amerikaanse nieuwsmedia hebben de nota gepubliceerd die de lijfarts van Donald Trump schreef aan de woordvoerster van de Amerikaanse president over het anti-malariamedicijn hydroxychloroquine. Gisteren onthulde Trump dat hij het middel sinds anderhalve week dagelijks neemt om zich te beschermen tegen het nieuwe coronavirus.



Trump verklaarde dat hij “veel goede dingen” over hydroxychloroquine gehoord had. “Ik heb het mijn dokter gevraagd en hij zei dat het geen kwaad kon. Ik neem elke dag een pil. Volgens mij werkt het”, klonk het.

Bewijs

Hydroxychloroquine wordt genoemd als mogelijk middel tegen het coronavirus, maar er is nog geen onomstotelijk bewijs dat het effectief zou werken. Meer nog, het zou ernstige bijwerkingen kunnen hebben en zelfs hartproblemen kunnen veroorzaken. Onder meer het Amerikaanse FDA – de overheidsinstelling die de kwaliteit van voedsel en medicijnen controleert – waarschuwde om die laatste reden al voor het gevaar van het geneesmiddel.





Een nota die de lijfarts van Trump aan diens woordvoerster Kayleigh McEnany schreef, is vrij vaag maar lijkt het verhaal van Trump te bevestigen. Dokter Sean Conley verklaart dat Trump in goede gezondheid verkeert en geen symptomen heeft van Covid-19. “De tests die hij regelmatig ondergaat, zijn tot op heden allemaal negatief geweest voor het virus”, schrijft hij.

“Na ontelbare gesprekken die we hadden over de bewijzen voor en tegen het gebruik van hydroxychloroquine, kwamen we tot het besluit dat de potentiële voordelen zwaarder wegen dan de relatieve risico’s”, staat er te lezen.

Dokter Conley is sinds 2018 de lijfarts van Trump. Hij is marineofficier en was onder meer spoedarts voor het leger in Afghanistan.

Intussen liet de Democratische leider van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi al weten dat ze niet achter de beslissing van Trump staat om het middel te nemen. Ze waarschuwde ook voor het gevaar dat anderen zijn voorbeeld zullen volgen.

