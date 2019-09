Exclusief voor abonnees

Dit is waarom Boris Johnson zo graag uit de EU wil

Lieve Van Bastelaere

03 september 2019

17u00

Boris Johnson is géén ongeleid projectiel, maar een man met een weloverwogen langetermijnplan. Hij wil het Verenigd Koninkrijk zonder pardon losmaken van de Europese Unie zodat de Britten opnieuw hun eigen baas worden. Nostalgie naar de tijd toen ze nog heersten over de rest van de wereld, is hier zeker niet vreemd aan.