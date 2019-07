Dit is Trumps nieuwe topmilitair RL

26 juli 2019

01u53

Bron: ANP, Vox, NY Times 2 Viersterrengeneraal Mark Milley wordt de hoogste legerofficier in de Verenigde Staten. Hij volgt Joseph Dunford in het najaar op als voorzitter van de gezamenlijke chefs van staven van de Amerikaanse krijgsmacht.

President Donald Trump had de generaal vorig jaar voorgedragen om het over te nemen van Dunford. De Senaat keurde de benoeming van Milley donderdag goed met 89 stemmen voor en 1 tegen. De 61-jarige Milley heeft onder meer dienst gedaan in Irak en Afghanistan, waarin hij onderdeel vormde van verschillende elite-eenheden. Hij was al de hoogste officier binnen de landmacht.

Verantwoordelijkheid

Milley's belangrijkste taak als voorzitter is het adviseren van de president, de nationale veiligheidsraad en de minister van Defensie op het gebied van militaire kwesties. In de nieuwe rol heeft Milley echter geen troepen meer onder zijn gezag.

“Het gaat langzaam, het is pijnlijk en het is moeilijk - maar ik denk ook dat het noodzakelijk is” Generaal Milley over de Amerikaanse missie in Afghanistan

Afghanistan

Milley staat bekend om zijn harde lijn als het gaat om Afghanistan. De Amerikanen zijn in onderhandeling met de Taliban over versnelde terugtrekking van troepen uit dat land, maar Milley is geen voorstander van die aanpak.

“Het gaat langzaam, het is pijnlijk en het is moeilijk - Ik heb een groot deel van mijn leven in Afghanistan doorgebracht - maar ik denk ook dat het noodzakelijk is”, zei Milley over de missie in Afghanistan tijdens zijn aanstellingsgesprek met een speciale Senaatscommissie.

De generaal staat onder collega's bekend als een zeer intelligent en evenwichtig militair adviseur, die in staat is ingewikkelde militaire problemen uiteen te zetten.

Een eigen mening

Ook schroomt Milley er niet voor om zijn mening te geven - ook als de boodschap niet naar de zin van zijn meerderen is. De generaal kwam in 2017 even in de publieke belangstelling te staan toen hij - in tegenstelling tot president Donald Trump - zich wél duidelijk uitsprak tegen racisme en discriminatie na de protesten van rechtsextremisten in Charlottesville, waarbij een dode viel nadat een neo-nazi op tegenbetogers inreed.

The Army doesn't tolerate racism, extremism, or hatred in our ranks. It's against our Values and everything we've stood for since 1775. GEN Mark A. Milley(@ ArmyChiefStaff) link

De Senaat keurde deze week ook de benoeming goed van Mark Esper tot minister van Defensie.