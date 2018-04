Dit is toch hét mafste moment tijdens historische ontmoeting tussen Koreaanse leiders: twaalf joggende bodyguards jv

27 april 2018

14u01 4 Twaalf bodyguards van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un hebben er hun training vandaag al opzitten. Toen de twee Koreaanse leiders tijdens hun topontmoeting gingen lunchen, deden ze dat elk aan hun eigen kant van de demarcatielijn. Kim Jong-un liet zich daarom in zijn Mercedes limo weer escorteren naar Noord-Korea. Voor twaalf lijfwachten bleek er geen plaats meer te zijn in de nochtans enorme luxewagen: zij moesten joggen.

De Koreaanse leiders Moon Jae-in en Kim Jong-un hadden er in Zuid-Korea al bijna twee uur van belevenissen opzitten die nog niet zolang geleden totaal ondenkbare waren. Ze ondertekenden een historische intentie om de oorlog tussen hun twee landen eindelijk officieel te beëindigen, ze hielden al wandelend elkaars handje vast, ze plantten samen een vredesboom en knuffelden elkaar zelfs hartelijk. Straf allemaal, maar het waren toch de lijfwachten die de eerste plaats opeisten in de lijst van mafste momenten.

Het zou dan ook een scène uit een of andere komische film kunnen zijn: twaalf keurig gekapte en in een puik zwart pak, dito das en wit hemd geklede Noord-Koreanen, die vlotjes in de pas meelopen met de limousine van hun grote leider Kim Jong-un. Het gebeurde écht: er zijn beelden van, die bij menigeen op de lachspieren werken.

De lijfwachten van de zogenaamde Guard Command zijn technisch gesproken soldaten van het Noord-Koreaanse leger. Ze vormen een van de diensten die de veiligheid van het leiderschap en diens familie moeten garanderen. Ri Yong-guk, een Noord-Koreaanse overloper die bij de veiligheidsploeg van Kim Jong-il heeft gewerkt, onthulde in zijn memoires uit 2013 dat er zes verschillende beveiligingslagen zijn om de leider te beschermen. "Het is een van 's werelds meest nauwsluitende veiligheidsnetwerken waar zelfs een mier maar moeilijk doorkomt", schreef hij.

Kim had het met Moon vanochtend overigens nog over de Noord-Koreaanse vervoersmogelijkheden, die hij zelf ontoereikend blijkt te vinden. Kim zei dat als reactie op de wens van Moon om Mount Paektu aan de Chinees-Noord Koreaanse grens te bezoeken.

De Noord-Koreaanse leider loofde verder de Zuid-Koreaanse hogesnelheidstrein, waarvan zijn landgenoten tijdens de Olympische Winterspelen in februari erg onder de indruk waren geweest. Een snoepje waar volgens Moon ook Kim en zijn bevolking op termijn van zouden kunnen proeven, als de relaties tussen beide Korea's verder de goede richting blijven uitgaan.