Dit is Oaksterdam University, waar studenten worden klaargestoomd voor een carrière in de wietproductie of -handel Karlijn van Houwelingen

22 februari 2018

16u52

Bron: AD.nl 0

Met de legalisering van marihuana is Californië de grootste wietmarkt ter wereld geworden. Wie last heeft van 'groene koorts' kan terecht op een speciale wietuniversiteit.

Het duizelt de 20-jarige Jhalon Williams in de tuinbouwles op de eerste dag van het semester. Hij dacht dat hij wel iets wist van wiet verbouwen, maar over ph-waardes en zaadlobben had hij zich nog nooit druk gemaakt. "Ik wist helemaal níets", is zijn conclusie na een ochtend in de collegebanken.



Die begint met anderhalf uur politiek, waarin een activistische docente het Amerikaanse drugsbeleid met de grond gelijk maakt en een introductie voor nieuwe studenten. Het is net een gewone Amerikaanse universiteit, leren ze: er zijn carrièredagen waar potentiële werkgevers zich presenteren, over 14 weken zijn er examens, wie de hoogste cijfers haalt, zal worden uitverkoren om te spreken tijdens de afstudeerceremonie en hoodies met de naam van de school op de borst zijn te koop in de hal.



Dit is Oaksterdam University in Oakland, Californië, een kleine onderwijsinstelling waar studenten worden klaargestoomd voor een carrière in de wietproductie of -handel. Genoemd naar - jawel - Amsterdam, ooit een lichtend voorbeeld voor marihuanaliefhebbers in de stad. Inmiddels zijn de rollen omgedraaid: veel staten in de VS voeren een liberaler softdrugsbeleid dan Nederland. Californië voegde zich op 1 januari bij de negen staten waar recreatief gebruik en teelt van marihuana legaal zijn.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN