Dit is Mark Meadows, de man die Trump overhaalde tot de langste shutdown uit de geschiedenis

21 januari 2019

17u30

Bron: Politico, Vox 1 De eis van Amerikaans president Donald Trump om 5,7 miljard dollar vrij te maken voor aan de grens met Mexico is de directe aanleiding voor de langst durende shutdown in de Amerikaanse geschiedenis. Hoe komt het dat Trump al vier weken een keiharde strategie hanteert? Het antwoord lijkt onder meer te liggen bij de aartsconservatieve parlementaire groep Freedom Caucus en meer bepaald de invloedrijke Mark Meadows (59). Een reconstructie.

“Als we nu niet vechten, wanneer vechten we dan wel?”, aldus Meadows, Republikein en namens de staat North Carolina zetelend in het Huis van Afgevaardigden, rond Kerstmis bij Fox News. Dat gevecht ging over de campagnebelofte die ‘The Donald’ er koste wat kost wil doordrukken: de bouw van de muur aan de grens met Mexico. Meadows voorspelde “enorme schade” en zei dat Trumps aanhang “helemaal gek wordt” als de president zijn belofte over de grensmuur breekt.

Meer dan vier weken duurt de Amerikaanse shutdown intussen. Daardoor wenden 800.000 overheidsambtenaren zonder werk zich inmiddels tot voedselbanken, liefdadigheidsinstellingen of gaan op zoek naar een andere job. Het Congres en het Witte Huis bereiken maar geen overeenstemming. Trump eist dat het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten sinds deze maand de meerderheid hebben, instemt met de financiering van de muur. Daardoor weigert Trump al sinds 22 december de begrotingswet te ondertekenen omdat de financiering er niet in is opgenomen.

Zelfs de Republikeinse senator Lindsey Graham, die goede banden heeft met president Trump, pleitte al voor een tijdelijke heropening, maar blijkbaar willen Trump en andere Republikeinen, onder wie Meadows, van geen wijken weten.

Maar wie is die Meadows en hoe komt dat hij en zijn fractie zo’n grote invloed hebben?

Mark Meadows is ook de leider van de aartsconservatieve Freedom Caucus. Ze sympathiseren met de Tea Party-beweging en vormen een informele groep bij de Republikeinen in de Senaat en het Huis. De groep zag begin 2015 het levenslicht na frustratie over toegevingen van bepaalde Republikeinen aan toenmalig president Barack Obama. Ze staan vandaag vooral bekend als fiscale scherpslijpers in het Huis van Afgevaardigden die van het snijden in de overheid een religie hebben gemaakt. Enkele Republikeinse partijleiders hebben er de buik van vol . Ze brengen Amerika’s financiële reputatie in gevaar, stellen ze.

Agressieve tactiek

De Freedom Caucus gebruikt vaak bedreigingen en andere agressieve tactieken om invloed te krijgen. Volgens nieuwssite Politico hebben Meadows en andere leden in de periode waarin Trump de wet moest ondertekenen een agressieve campagne opgezet op sociale media en Fox News. Ook niet onbelangrijk is dat de groep snel netwerken ontwikkelt met machtige politieke figuren.

Trumps overwinning in de race naar het Witte Huis bleek een droomkans, zeker omdat het hij geen politieke ervaring en een uitgebreid netwerk had. Freedom Caucus zou dat vacuüm opgevuld hebben. Niet alleen zijn sommigen Trumps grootste supporters in het openbaar, ook zouden ze tot zijn belangrijkste adviseurs horen.

Naar buiten fungeren de leden als Trumps grootste voorstanders, binnen de muren van het Witte Huis zijn ze uitgegroeid tot zijn belangrijkste adviseurs, zoals huidig stafchef Mike Mulvaney. De oud-directeur van het management- en budgetbureau van het Witte Huis is prominent Freedom Causus-lid en is er zelf de mede-oprichter van.

Meadows leerde Trump kennen tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen van 2016. Meadows zelf, leerde Trump kennen in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016. Hij werd voorzitter van het campagneteam in North Carolina.

“Go-to guy" van Trump

Nog volgens Politico had Meadows samen met Fox News-boegbeelden Laura Ingraham en Sean Hannity en de conservatieve talkshow-radioster Rush Limbaug grote invloed op Trump. Het zijn zij die van tijd tot tijd erbij Trump op hamerden om het grenshek erdoor te duwen. Maar terwijl zij hun invloeden lieten gelden via de media, ging dat bij Meadows er veel directer aan toe.

Meadows had net zoveel contact met Trump als voorzitter van het Huis Paul Ryan, misschien meer Voormalig medewerker Witte Huis

Meadows houdt de president op de hoogte van allerlei onderwerpen, van immigratie en grensbeveiliging tot strafrecht en internationale aangelegenheden. “Hij had net zoveel contact met Trump als (voormalig voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden) Paul Ryan, misschien meer”, aldus een voormalig medewerker van het Witte Huis, die Meadows beschreef als de “go-to guy” van de president. Volgens vier goed ingelichte bronnen bij Politico zou Meadows meer met Trump praten dan met andere Congresleden, en heeft hij een directe lijn met het Oval Office. Telefoongesprekken van meer dan een uur of meerdere keren per dag zijn geen uitzondering.

Telefoontje naar Trump

Dat gebeurde dus ook in de aanloop naar de shutdown. Meadows zou op woensdag 19 december zijn ultieme zet hebben gespeeld. Hij belde Trump op nadat vicepresident Mike Pence tijdens een lunch met Congresleden had verklaard dat de president bereid was om de begroting te ondertekenen, dit op twee dagen voordat de overheidsfinanciering zou aflopen. Die avond keurde de Amerikaanse Senaat de voorlopige begrotingswet inclusief een budget voor de muur goed, die voldoende overheidsfinanciering moest voorzien tot 8 februari.

Toen de geruchten klonken dat Trump de wet zou tekenen, stak er een storm van protest op bij zijn hele fanatieke achterban.

’s Anderendaags, op 20 december, dreigde Trump er voor het eerst mee de noodtoestand uit te roepen indien de begroting geen 5,7 miljard dollar zou omvatten om de muur te bouwen. Trump haalde dus bakzeil na een gesprek met Meadows. “Ik ben heel duidelijk geweest: elk besluit dat de overheid open houdt moet ook grensbewaking bevatten”, aldus Trump.

Op 21 december sloot een kwart van de federale overheid haar deuren. Trump zei de week voordien dat hij daarvoor ‘trots’ de schuld op zich zou nemen. De shutdown werd wellicht ook voor Meadows een trots moment.

