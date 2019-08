Exclusief voor abonnees Dit is Jim Watkins, de mysterieuze eigenaar van het omstreden internetforum 8chan Castor van Dillen

08 augustus 2019

15u54

Bron: de Volkskrant 1 De mysterieuze Jim Watkins, eigenaar van het controversiële internetforum 8chan, moet getuigen voor het Amerikaanse Congres. Wie is deze verdediger van het vrije woord?

Een van racisme doordrenkt manifest, hoogstwaarschijnlijk afkomstig van de El Paso-schutter, verscheen zaterdag op de controversiële website 8chan. De huidige eigenaar van het in 2013 opgerichte internetforum is een Amerikaanse vijftiger, die opgroeide op een boerderij in een dorpje ten noorden van Seattle, maar al vijftien jaar op de Filipijnen woont. Jim Watkins beschreef zichzelf in 2016 als een ‘ontzettend saai persoon’ in een sporadisch interview met de nieuwssite Splinter News – er zijn ook nog betrekkelijk weinig feiten over zijn leven bekend.

