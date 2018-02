Dit is het moment waarop Russisch vliegtuig na amper 5 minuten crasht ep

12 februari 2018

09u15

Bron: VTM Nieuws, DPA 0 Een bewakingscamera heeft het moment vastgelegd waarop het passagiersvliegtuig gisteren in de buurt van Moskou is neergestort. Dat heeft VTM NIEUWS vanochtend gemeld. Alle 71 inzittenden kwamen om het leven bij de crash.

Op de beelden zie je in de verte een enorme rookwolk opstijgen meteen na de crash. De oorzaak is nog niet bekend, maar de Russische overheid heeft een gerechtelijk onderzoek naar de vliegtuigcrash geopend. Daarbij houden de onderzoekers voorlopig nog alle pistes open: een fout van de piloot, slechte weersomstandigheden of een technisch probleem. Volgens Russia Today werd de zwarte doos ook al teruggevonden.

Aan boord waren 71 mensen, 65 passagiers en 6 bemanningsleden. Het vliegtuig crashte gisteren kort na het opstijgen vanop de Moskouse luchthaven Domodedovo. Het vliegtuig was op weg naar de stad Orsk, nabij de grens met Kazachstan.

De Russische president Vladimir Poetin heeft al zijn medeleven betuigd tegenover de families van de slachtoffers.