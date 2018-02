Dit is het meisje waarvoor de schutter in Italië wellicht wraak wou nemen IVI

03 februari 2018

20u47

Bron: repubblica, The Independent 125 In de Italiaanse stad Macerata heeft een man deze middag voetgangers onder vuur genomen. Hij had het gemunt op Afrikaanse migranten. Volgens Italiaanse media wou de dader, de 28-jarige Luca Traini, wraak nemen voor de moord op de 18-jarige Pamela Mastropietro.

Het lichaam van Pamela Mastropietro is deze week op gruwelijke wijze ontdekt. De jonge vrouw was in stukken gesneden. Haar lichaamsdelen waren in twee reiskoffers gestopt die gewoon langs de kant van de weg stonden.

De jonge vrouw verbleef sinds oktober in een revalidatiecentrum voor drugsverslaafden. Afgelopen maandag is ze rond 14.30 uur weggelopen uit de instelling. Ze heeft haar gsm en portefeuille achtergelaten.

Bewakingsbeelden hebben de onderzoekers snel naar de 29-jarige Nigeriaanse drugsdealer Innocent Oseghale geleid. Samen met het slachtoffer is hij te zien op camerabeelden van de apotheker waar ze samen een spuit hebben gekocht. Oseghale is de laatste persoon die Pamela Mastropietro levend heeft gezien.

Bebloede kledingstukken

Oseghale - die met een verlopen verblijfsvergunning in Italië woont - is deze week opgepakt, maar hij ontkent ook maar iets te maken hebben met haar dood. Volgens hem is Maestropietro door iemand anders vermoord. Nochtans hebben forensische onderzoekers in zijn woonplaats sporen en bebloede kledingstukken van Mastropietro gevonden. Bovendien hebben ze bewijs dat hij kort voor zijn arrestatie zijn appartement heeft gekuist met bleekwater. Een signaal voor onderzoekers dat hij mogelijk bloed heeft willen verwijderen. Hij is ook de enige verdachte op dit moment.

Uit de autopsie blijkt dat Mastropietro niet seksueel misbruikt is. Wel had de jonge vrouw vermoedelijk drugs genomen. De onderzoekers zijn nog niet zeker over de aanleiding van haar dood. Is de jonge vrouw omgekomen door een overdosis drugs, waarna Oseghale haar in stukken heeft gesneden? Of gaat het om een uit de hand gelopen ruzie tussen de twee?