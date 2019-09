Dit is het keiharde Deense integratiemodel waardoor Vlaanderen zich laat inspireren KVDS

30 september 2019

14u07

Bron: HLN, dm, vrt, nrc, nos 0 De nieuwe Vlaamse regering laat zich op het vlak van inburgering inspireren door het keiharde model van Denemarken. Daar gelden onder meer strengere wetten in wijken waar meer dan de helft van de bewoners een niet-westerse achtergrond heeft, wordt de toegang tot de sociale zekerheid voor nieuwkomers bemoeilijkt en zijn ouders verplicht om hun kinderen al vroeg naar de crèche te sturen zodat ze Deens kunnen leren, anders verliezen ze kindergeld.

Het was de vorige Deense regering die een tandje bijstak rond migratie. Toenmalig premier Lars Lokke Rasmussen en zijn liberaal-conservatieve minderheidsregering hadden de gedoogsteun nodig van de populistische Deense Volkspartij – die een streng migratiebeleid eiste – en dat vertaalde zich in het beleid. In totaal kwamen er 112 nieuwe wetten.

Gettoplan

Er werd een ‘gettoplan’ goedgekeurd, voor wijken waar meer dan de helft van de bewoners een niet-westerse achtergrond heeft. Wie daar bijvoorbeeld opgepakt wordt voor winkeldiefstal, vandalisme of een drugsmisdrijf, kan dubbel zo hard bestraft worden als elders.





Peuters moeten er vanaf hun eerste ook verplicht naar de crèche – die is in Denemarken wel gratis – zodat ze de Deense taal en cultuur kunnen leren. Ouders die dat weigeren moeten inleveren op de kinderbijslag. Hetzelfde geldt voor ouders van kinderen die meer dan 15 procent van de schooltijd spijbelen. Wie zijn kinderen voor langere periodes terugstuurt naar het land van zijn voorouders, riskeert zelfs een celstraf van 4 jaar.

De toegang tot de sociale zekerheid is ook gekoppeld aan de tijd dat migranten in het land zijn. Het gaat daarbij onder meer om werkloosheidsuitkeringen, kindergeld en toegang tot sociale woningen. De uitkeringen zijn ook lager voor nieuwkomers dan voor andere Denen.

Eiland

En er staan nog meer integratiewetten in de steigers. Eén die de politie het recht geeft om migranten aan de grens te fouilleren en hun geld en juwelen af te nemen, bijvoorbeeld. Er zijn ook plannen om een detentiecentrum te openen voor criminele asielzoekers, op een eiland in de Baltische Zee.

De nieuwe socialistische premier van Denemarken – Mette Frederiksen – staat achter het strenge migratiebeleid van haar voorganger. Ze wil zelfs nog verder gaan. (lees hieronder verder)

Al meteen na haar aanstelling in juni liet ze weten dat ze in oktober quota wil invoeren voor het aantal vluchtelingen dat Denemarken nog zal opvangen. Asielzoekers mogen zich niet langer zelf aanmelden en ze wil alle bootvluchtelingen terugsturen naar hun land van herkomst, waar ze hun asielprocedure moeten afwachten in speciale asielcentra.

School

Kinderen die geen Deens kunnen, zullen ook niet meer naar school mogen en vrouwen die niet emanciperen, kunnen hun uitkering kwijtraken. Islamitische scholen moeten van Frederiksen resoluut dicht. Het dragen van de boerka of de nikab is al langer verboden op straat.

De maatregelen die al van kracht zijn in Denemarken, werden met brede steun van zowel rechts als links goedgekeurd in het parlement. Maar er is ook kritiek. Critici vrezen immers dat de aanpak intolerantie en segregatie in de hand zal werken. Onder meer de mensenrechtencommissaris van de Verenigde Naties noemde het al “enorm verontrustend”.