Dit is het eerste land om het homohuwelijk opnieuw af te schaffen

08 februari 2018

11u50

Bron: AD.nl/The Guardian 0 Bermuda is het eerste land om het homohuwelijk te legaliseren, maar het vervolgens weer af te schaffen. De gouverneur van het eiland in het Britse overzeese gebied heeft gisteren het wetsvoorstel goedgekeurd. Het Hooggerechtshof had vorig jaar het huwelijk goedgekeurd.

Gouverneur John Rankin zei dat het moeilijk was om een evenwicht te vinden tussen de oppositie op het conservatieve eiland en de regels van het meer progressieve Europese Hof dat pleit voor de erkenning en de bescherming van holebi-koppels.

Geregistreerd partnerschap

Het homohuwelijk werd ondanks veel tegenstand afgelopen mei gelegaliseerd in het sociaal conservatieve land na een uitspraak door het Hooggerechtshof. De Progressive Labour Party, winnaar van verkiezingen die afgelopen juli plaatsvonden, bemoeide zich vervolgens met de uitspraak en deed een nieuw wetsvoorstel: geen homohuwelijk meer, maar een geregistreerd partnerschap met dezelfde rechten als bij een huwelijk. In de senaat kreeg dit voorstel gisteren acht stemmen voor en drie stemmen tegen.

Discriminatie

Tegenstanders van het nieuwe wetsvoorstel reageerden woedend. Zij zijn van mening dat het ongehoord is om het recht op het homohuwelijk nu alweer af te nemen van de Bermudanen. Volgens hen is het discriminerend om homo's, lesbiennes en biseksuelen alleen de optie geregistreerd partnerschap voor te leggen, terwijl heterostellen kunnen kiezen uit óf een huwelijk, óf geregistreerd partnerschap. “Dit voorstel in zijn eenvoudigste vorm berooft mensen van hun rechten'', aldus senator Nandi Outerbridge vooraf aan de stemming.

Publieke opinie

Senator Crystal Casesar, van de Progressive Labour Party, verdedigde het voorstel. Volgens hem worden de rechten van geregistreerde partners dit keer juist vastgelegd in de wetgeving, iets wat bij het in mei gelegaliseerde homohuwelijk niet het geval was. Daarnaast vindt hij dat het voorstel de publieke opinie op het eiland beter weergeeft. “Het grootste deel van de samenleving steunt legalisering van het homohuwelijk niet, noch is het bereid om het op dit moment te accepteren'', aldus Casesar.