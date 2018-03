Dit is het belangrijke advies dat Stephen Hawking meegaf als levensles aan zijn kinderen TTR

15 maart 2018

10u10

Bron: abc news 0 Gisteren werd bekend dat de invloedrijke Britse natuurkundige en kosmoloog Stephen Hawking op 76-jarige leeftijd is overleden. Hawking, die niet kon spreken of wandelen, groeide uit tot één van de meest briljante wetenschappers uit de moderne geschiedenis. Naast geniale wetenschappelijke inzichten, gaf Hawking ook enkele belangrijke levenslessen mee aan zijn dochter Lucy en twee zonen Robert en Tim.

Een handleiding over het leven bestaat niet, maar zoals elke ouder wilde ook Stephen Hawking het beste voor zijn kinderen. “Een: vergeet niet om omhoog te kijken naar de sterren en niet naar beneden naar je voeten", vertelde de wetenschapper eerder tijdens een interview op de Amerikaanse nieuwszender ABC News.

Niet alleen zijn kinderen, maar ook zijn werk betekende alles voor de natuurkundige. Dat blijkt uit een tweede advies. "Stop nooit met werken. Werk geeft je zin en een doel en het leven is leeg zonder die dingen", aldus Hawking die plotsklaps beroemd werd na de publicatie van ‘A Brief History of Time’ in 1988, het boek waarin hij de volledige geschiedenis van het universum op een toegankelijke manier uitlegt.

Ook de liefde speelt volgens Hawking een belangrijke rol in het leven. "Drie: Als je zo gelukkig bent om liefde te vinden, sta er dan bij stil dat het er is en gooi het niet weg", besloot de man die niet alleen een baanbrekende wetenschapper wilde zijn, maar vooral ook een goede vader voor zijn drie kinderen Lucy, Robert en Tim. "Hij was een grote wetenschapper en zijn nalatenschap zal voor altijd blijven bestaan. Zijn moed, doorzettingsvermogen en humor inspireerden mensen overal ter wereld. We zullen hem voor altijd missen", klinkt het bij de kinderen na de dood van hun dierbare vader.