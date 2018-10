Dit is forensisch expert die aanraadde om muziek op te zetten bij het in stukken snijden van journalist Khashoggi KVE

18 oktober 2018

10u52

Bron: Daily Mail, Middle East Eye 1 Op een tape die een Turks dagblad in handen kreeg, zou te horen zijn hoe een arts adviseert om “muziek op te zetten terwijl speciale agenten de Saoedische journalist Jamal Khashoggi in stukken snijden”. Volgens Britse media zou het gaan om forensisch expert Salah Muhammad al-Tubaigy die de hele bloederige operatie heeft geleid.

Salah Muhammad al-Tubaigy studeerde onder meer pathologie aan de universiteit van Glasgow in 2004 en geldt als een forensisch expert. Beelden bewijzen dat de man op 2 oktober met een privéjet toekwam op de luchthaven van Istanboel. Dat was de dag waarop Khashoggi verdween nadat hij het Saoedische consulaat in Istanboel was binnengestapt om de nodige administratieve stappen te zetten voor zijn huwelijk met zijn Turkse verloofde.

Audio-opnames waar het regeringsgezinde Turkse dagblad Yeni Safak de hand kon opleggen, linken al-Tubaigy aan de moord. Op de tape die zeven minuten duurt, is te horen hoe de arts de brutale operatie leidt. Hij werd geïdentificeerd door een anonieme bron die zijn getuigenis deelde met nieuwswebsite ‘Middle East Eye’. Al-Tubaigy zou het vijftienkoppige team van speciale agenten aangeraden hebben om een koptelefoon met muziek op te zetten bij het in stukken snijden van het slachtoffer. “Dat zorgt voor afleiding tijdens het werk”, zou hij gezegd hebben.

Uit de audio-opnames zou blijken dat de regeringskritische journalist na zijn binnenkomst in het consulaat door de consul werd uitgenodigd in zijn kantoor. Daar zou hij zijn overmeesterd door vijftien speciale agenten.

Vervolgens werd hij meegesleurd naar een nabijgelegen bureau waar hij werd gefolterd vooraleer hij een injectie kreeg met een niet nader gespecificeerd medicament. Sindsdien werd de stem van Khashoggi niet meer gehoord.