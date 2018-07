Dit is een van de zwaarste loopwedstrijden ter wereld

Daimy Van den Eede

30 juli 2018

130 lopers en 14 fietsers hebben gisteren de ‘Highway of Death’ beklommen in Bolivië tijdens de Skyrace. Die wedstrijd is een van de zwaarste ter wereld, waarbij de deelnemers 1.800 meter over een afstand van 28 kilometer beklimmen.