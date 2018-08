Dit is de nieuwe hoogste wolkenkrabber van Europa avh

04 augustus 2018

17u03

Bron: CNN, Daily Mail 8 De Federatietoren in Moskou is de titel van hoogste wolkenkrabber van Europa kwijt. Die eer is vanaf nu voor het Lakhta Center in Sint-Petersburg. Met 462 meter is de toren tevens de dertiende hoogste wolkenkrabber ter wereld.

De hoogste wolkenkrabber ter wereld blijft natuurlijk de Burj Khalifa in Dubai, die 828 meter boven de grond uittorent. Maar het 87 verdiepingen tellende Lakhta Center in Sint-Petersburg is ook geen kleintje: 462 meter, goed voor een nieuw Europees record. De vorige hoogste toren van Europa was namelijk ‘maar’ 374 meter hoog.

In 2019 wordt de laatste hand gelegd aan het Lakhta Center, waarna de Russische energiereus Gazprom er zijn hoofdkwartier in zal installeren. Het bedrijf had de plannen voor de toren al klaar in 2006, maar door protest van buurtbewoners werd de bouw telkens weer uitgesteld.

Vlam

De wolkenkrabber draait 90 graden vanaf de grond naar de top, waardoor de toren een beetje op een vlam lijkt. Dat was ook de bedoeling van architect Philip Nikandrov, die het gebouw heeft ontworpen. De vlam is ook terug te vinden in het logo van Gazprom.