Dit is de man die beweerde dat 22-jarige Anna stierf na “uit de hand gelopen seksspel” LH

12 april 2019

16u17

Bron: The Daily Mail 2 Er zijn meer details bekend geraakt over de 29-jarige man die gisteren werd opgepakt nadat zijn 22-jarige Britse vriendin dood werd aangetroffen in hun hotel aan het meer van Locarno. De man beweerde dat zijn vriendin gestorven was tijdens “een uit de hand gelopen seksspel”. Hij wordt echter beschuldigd van doodslag met voorbedachten rade.

Enkele gasten van het Zwitserse viersterrenhotel Ramada Hotel La Palma au Lac in Muralto, dat aan het meer van Locarno in Zwitserland ligt, hoorden in de nacht van woensdag op donderdag rond 3 uur geschreeuw vanuit een hotelkamer op de vijfde verdieping. Daar verbleven de 29-jarige Duitser Marc Schatzle en de 22-jarige Britse Anna Florence Reed.

Volgens een bron had het koppel afgelopen zaterdag ingecheckt in het luxehotel voor een meerdaags verblijf en leek alles in orde te zijn. Gisterochtend verliet de man rond 6.30 uur hun kamer en nam hij de lift naar de lobby van het hotel. Hij kwam nerveus over en verklaarde aan de receptionist dat zijn vriendin “een gezondheidsprobleem” had.

De receptionist begreep meteen dat het ernstig was en belde een ambulance. De hulpdiensten troffen de vrouw in de badkamer aan. “Ze probeerden haar te reanimeren, maar er kwam geen reactie. Ze was al dood. Het was de ambulanceploeg die de politie waarschuwde. Haar vriend werd meteen door de politie in het hotel ondervraagd, en vervolgens opgepakt en meegenomen naar het politiebureau.” De politie opende daarop een onderzoek wegens doodslag met voorbedachten rade.

Verstikking

Tijdens het politieverhoor vertelde Schatzle dat zijn “vriendin was gestorven tijdens een uit de hand gelopen seksspelletje”. Uit de eerste bevindingen van de wetsdokter bleek echter dat Reed gestorven is door verstikking. Daarnaast had de jonge vrouw verschillende breuken en snijwonden. Ondertussen werd de verdachte ook ondervraagd in de gevangenis.

Verschillende media hebben foto’s verspreid waarop de 22-jarige vrouw samen met de zwaar getatoeëerde Schatzle te zien is; op een dakterras met uitzicht op een skyline, in de woestijn tijdens een van hun reizen en in een exclusieve nachtclub.

“Ik kende hem enkel als klant. Hij is hier twee of drie keer gekomen. Ik herkende hem aan zijn tatoeages. Zijn achternaam heb ik nooit gehoord. Hij vertelde me dat hij in Duitsland woont en dat hij zou binnenkomen als hij in Zürich zou zijn. Ik heb hem vorig jaar het laatst gezien”, aldus een kapper in de nabijgelegen gemeente Regensdorf.

Tweede tragedie voor familie

Ondertussen is de vader van Florence afgereisd naar Zwitserland. Een kennis van de familie zegt dat de man “verschrikkelijk aangeslagen” is en dat hij vijf jaar geleden ook al zijn vrouw verloor. “Dit is de tweede verschrikkelijke tragedie die de familie Reed treft. Ik kende Anna niet, maar iedereen zegt dat ze een heel slimme en mooie jonge vrouw was”, aldus de kennis nog.