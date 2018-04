Dit is de 'karavaan' migranten waar Trump al dagenlang een Twitterstorm over voert TT

Met zijn uitspraken over de "karavaan" vluchtelingen die vanuit Honduras, Guatemala en andere Centraal-Amerikaanse landen op weg zou zijn naar de VS, heeft de Amerikaanse president Donald Trump een nieuw doelwit gevonden om aan te vallen in zijn eindeloze reeks tweets. Maar wat is die "karavaan" waar hij het over heeft?

Trump sprak de afgelopen dagen niet over een figuurlijke "vloed" migranten zoals in het verleden, maar wel over een welbepaalde "karavaan" die zich in Mexico zou bevinden en onderweg zou zijn naar de "zwakke Amerikaanse grens", waar de migranten de VS zouden "binnenstromen". "Mexico doet heel weinig, om niet te zeggen NIETS om mensen tegen te houden Mexico binnen te komen aan de zuidgrens", aldus de president in een tweet.

Mexico is doing very little, if not NOTHING, at stopping people from flowing into Mexico through their Southern Border, and then into the U.S. They laugh at our dumb immigration laws. They must stop the big drug and people flows, or I will stop their cash cow, NAFTA. NEED WALL! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Op dit moment trekken effectief een duizendtal Centraal-Amerikaanse migranten dwars door Mexico. Het gaat om een jaarlijkse mars, door ngo's georganiseerd om aandacht te vragen voor de oorzaken van de hoge migratiestroom van door bendegeweld verscheurde landen als Honduras en Guatemala, richting de VS.

Al meer dan een week trekken de deelnemers te voet en met alle mogelijke andere transportmiddelen door het zuiden van Mexico, op zoek naar zo veel mogelijk aandacht en publiciteit voor hun zaak. Dat is dankzij Trumps tweets in elk geval gelukt. De karavaan staat in heel de VS in het middelpunt van de belangstelling.

Op dit moment bevindt de groep, die op 25 maart vertrokken is aan de grens met Guatemala, zich in de staat Oaxaca, al zou een deel al per trein verder zijn gereisd naar Veracruz.

"Wij promoten geen illegale immigratie"

Mexico pikt Trumps beschuldigingen dat het land niets doet om de migranten tegen te houden, echter niet zomaar. De Mexicaanse autoriteiten hebben al 400 deelnemers uit de mars gehaald en geregistreerd. Een aantal onder hen krijgt (tijdelijke) humanitaire visa, de meesten worden teruggestuurd. Bedoeling is om de karavaan tegen morgen te ontbinden.

"Mexico promoot onder geen enkele omstandigheid illegale immigratie", aldus het Mexicaanse ministerie van Binnenlandse Zaken in een mededeling. Toch wordt verwacht dat minstens een deel van de migranten die het bevel hebben gekregen het land te verlaten, uiteindelijk toch zullen doorreizen naar de VS.

Trump bedreigde vandaag Honduras en andere landen met het stopzetten van ontwikkelingsgeld als ze niets zouden doen om de karavaan te stoppen. Mexico mag zich volgens Trumps dreigementen dan weer aan een einde van de vrijhandelsovereenkomst NAFTA verwachten.

The big Caravan of People from Honduras, now coming across Mexico and heading to our “Weak Laws” Border, had better be stopped before it gets there. Cash cow NAFTA is in play, as is foreign aid to Honduras and the countries that allow this to happen. Congress MUST ACT NOW! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Vijfde editie

De ngo Pueblo Sin Fronteras ('Volk zonder grenzen') is een van de organisatoren van de karavaan, die dit jaar aan zijn vijfde editie toe is. De meeste deelnemers komen uit Honduras en zijn op de vlucht voor geweld, armoede en politieke onrust in het land. "Ons doel is de Amerikaanse grens bereiken", aldus een Hondurese migrante aan CNN Español. "We willen enkel een beter leven voor onze kinderen, zonder geweld en criminaliteit."

Mexico zette in de eerste twee maanden van dit jaar 16.278 migranten het land uit, 97 procent van hen kwamen uit Centraal-Amerika.

Border Patrol Agents are not allowed to properly do their job at the Border because of ridiculous liberal (Democrat) laws like Catch & Release. Getting more dangerous. “Caravans” coming. Republicans must go to Nuclear Option to pass tough laws NOW. NO MORE DACA DEAL! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link