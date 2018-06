Dit is de duurste milkshake ter wereld Ellen den Hollander

21 juni 2018

18u27

Bron: AD.nl 5 Chef-kok Joe Calderone van het New Yorkse restaurant Serendipity 3 heeft de duurst milkshake ter wereld gemaakt. De lekkernij kost 100 dollar (omgerekend 86 euro) en ontving de onderscheiding van Guiness World Records.

Het dure drankje bevat Jersey cream, Devonshire clotted cream, vanille uit Madagaskar, Tahitiaans vanilleijs en is bedekt met 23karaats eetbaar goud. Ook gaat er zogenoemde 'donkey caramel sauce' overheen dat is gemaakt met rietsuiker en ezelinnenmelk. Bovenop prijkt een luxardo maraschino kers die is gedoopt in de gelijknamige kersenlikeur.

De milkshake wordt geserveerd in een hoog glas dat is bezet met meer dan 3.000 kristallen van Swarovski. Hannah Otman van Guiness World Records deelde de prijs uit. "Nu ben je officieel ongelofelijk", prees ze het brein achter het drankje.