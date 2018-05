Dit gezin telt 20 kinderen en hoewel de ouders het daarbij wilden houden, is nummer 21 onderweg KVDS

30 mei 2018

15u23

Bron: The Sun 8 Toen ze vorig jaar beviel van haar 20ste kind, bezwoer de Britse Susan Radford (43) dat de kleine Archie de laatste zou zijn. Niet omdat zij en haar man Noel (47) niet nog meer kinderen aankonden, maar omdat ze naar eigen zeggen “geen namen meer konden bedenken”. Noel weigerde echter om zich voor de zekerheid te laten steriliseren. En nu is baby 21 onderweg.

Susan meldde het blijde nieuws zelf. Ze postte een video op YouTube en onthulde dat het kindje een meisje wordt. Ze toonde ook een echo van de baby op Instagram met de boodschap: “We kunnen amper wachten om je in ons gezin te verwelkomen, kostbaar kleintje. #zogezegend” (lees hieronder verder)

We can't wait to welcome you into the family precious little one 💗😍if you missed the vlog yesterday head over to watch it the link is in our bio 😃#soblessed 8,447 Likes, 457 Comments - Radford Family (@theradfordfamily) on Instagram: "We can't wait to welcome you into the family precious little one 💗😍if you missed the vlog yesterday..."

De vrouw beviel in september vorig jaar nog van haar 20ste kind en verzekerde iedereen toen dat het daarbij zou blijven. “Het voelt een beetje vreemd aan om te weten dat er geen baby’s meer zullen volgen, maar het is welletjes geweest”, vertelde ze. En dat vond ook haar man: “We kunnen niet eeuwig blijven doorgaan”, reageerde die. “Het is een triest moment, maar nu kunnen we tenminste beginnen te genieten van onze kinderen.”

En die kinderen zijn Chris (28), Sophie (24), Chloe (22), Jack (21), Daniel (19), Luke en Millie (17), Katie (15), James (14), Ellie (13), Aimee (12), Josh (10), Max (9), Tillie (8), Oscar (6), Casper (5), Hallie Alphia (3), Phoebe (2) en Archie (8 maanden). Zoontje Alfie stierf in 2014 na 23 weken zwangerschap. Het koppel heeft ook al drie kleinkinderen, via dochter Sophie.

Bakkerij

Het hardwerkende gezin uit Morecambe bij Lancaster runt een bakkerij en is er best trots op dat het geen hulp krijgt om in zijn levensonderhoud te voorzien. Op de kinderbijslag na, die zo’n 194 euro per week bedraagt. Ze wonen in een huis met 10 slaapkamers dat ze kochten voor 275.000 euro. (lees hieronder verder)

Noel onderging een vasectomie toen Susan zwanger was van hun negende kind, maar hij liet dat ongedaan maken toen het koppel tot de conclusie kwam dat het nog meer kinderen wilde. “Het ongedaan laten maken is erger dan de oorspronkelijke procedure. Dat wil ik niet meer laten doen. We vinden er wel iets op”, verklaarde hij.

Adoptie

Susan en Noel werden zelf allebei afgestaan voor adoptie toen ze geboren werden. Ze leerden elkaar kennen toen Susan 7 jaar was en bleken een eerste keer zwanger toen Susan 14 geworden was. Hoewel ze nog erg jong was, wilde Susan het kind graag houden. Vier jaar later trouwde het koppel en volgden de andere kinderen. “We wilden er eigenlijk een stuk of drie, maar vonden ze zo leuk dat we nog wat doorgingen. Het is verslavend. We vinden het heerlijk.”

Dat het bij 21 kinderen zal blijven, is nog maar de vraag. “Ik ben blij dat ik met een even getal kan stoppen”, zei ze na de bevalling van haar 20ste kind. Susan beseft wel dat het risico steeds groter wordt naarmate ze veroudert. Ze liet zich tijdens haar vorige zwangerschap al ontvallen dat de vermoeidheid bijvoorbeeld al veel erger was dan bij eerdere zwangerschappen.

Susan bij een van haar vorige zwangerschappen.