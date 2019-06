Dit gebeurt er als je geen geduld hebt in de file JOLE

26 juni 2019

15u51

Bron: KameraOne 0

Een ongeduldige chauffeur heeft in Texas, in de Verenigde Staten, een zwaar ongeval veroorzaakt toen hij langs de carpoolstrook wou voorbijsteken. Op beelden is te zien hoe de man in de file staat aan te schuiven en plots naar links uitwijkt. Een andere auto op de carpoolstrook rijdt met volle snelheid in op de wagen en wordt bijna naar de andere rijstrook gekatapulteerd. De twee chauffeurs raakten niet ernstig gewond en kwamen er met de schrik van af.