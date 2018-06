Dit gebeurde er met de huilende peuter Yanela na de iconische foto op de Time-cover TT

22 juni 2018

11u41

Bron: Reuters 1 Ze werd op enkele dagen tijd hét icoon van het protest tegen Donald Trumps strenge immigratiebeleid waarbij zelfs peuters van hun ouders werden gescheiden aan de grens. Maar ondertussen gaat het goed met het kleine meisje uit Honduras, dat gisteren ook figureerde op de krachtige cover van het magazine Time.

Op de opvallende Time-cover is de huilende peuter in het roze jasje gemonteerd tegenover een foto van Trump die haar nogal onverschillig lijkt aan te kijken. Getrukeerd uiteraard, maar wel een krachtig beeld en een symbool voor het wereldwijde protest tegen Trumps harde migratiebeleid. De foto van het meisje werd gemaakt door de bekroonde persfotograaf John Moore, zijn verhaal kon je eerder al op HLN.be lezen.

Het persbureau Reuters en de Britse krant The Daily Mail konden nu de vader van het meisje spreken. Denis Javier Valera Hernandez (32) bevindt zich nog altijd in Honduras waar hij werkt als kapitein. Hij heeft met zijn vrouw Sandra Sanchez (32) vier kinderen, onder hen de jongste peuter Yanela.

"Natuurlijk heb ik gehuild"

Sandra vertrok drie weken geleden uit Honduras, dwars door Guatemala en Mexico tot aan de Texaanse grens. De vrouw vertrok richting VS omdat ze er al familie heeft wonen, ook al was Denis naar eigen zeggen niet voor de plannen te vinden. Hij heeft al die tijd niets meer van zijn vrouw en dochtertje vernomen.

Pas toen hij de foto zag in de media, zag hij zijn kind voor het eerst terug. "Natuurlijk heb ik gehuild", vertelt hij ook in een tv-interview. "Het is moeilijk om dat als vader te zien, dat zou ieders hart breken. Maar ik weet nu dat ze niet in gevaar zijn. Ze zijn veiliger nu dan tijdens hun overtocht."

Niet gescheiden

Volgens Denis werden zijn dochtertje en vrouw zelf niet van elkaar gescheiden, zoals wel gebeurde met meer dan 2.300 andere minderjarige kinderen. Hij heeft nog geen contact met hen gehad, maar vernam dat ze zich nog altijd in het grensstadje McCallen bevinden, waar ze worden vastgehouden in een detentiecentrum. De moeder diende een asielaanvraag in, die in behandeling zou zijn. Dat werd aan Reuters bevestigd door de Hondurese onderminister van Buitenlandse Zaken.

Denis zegt af te wachten wat de Amerikaanse immigratiediensten zullen beslissen. Ook als ze gedeporteerd worden, zal hij dat aanvaarden, zolang zijn dochtertje niet van haar moeder gescheiden wordt. "Mijn dochter is het symbool geworden van de scheiding van kinderen aan de Amerikaanse grens. Misschien heeft ze wel het hart van president Trump geraakt."