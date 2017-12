Dit droevige briefje naar de kerstman gaat viraal: kindje van 10 vraagt “gelukkiger leven” voor Kerstmis avh

Bron: Facebook 0 Facebook . Net zoals kinderen bij ons brieven schrijven naar Sinterklaas schrijven kinderen in de Verenigde Staten brieven naar de kerstman. De meesten vragen speelgoed, maar dit kindje had een heel andere vraag: hij vroeg de kerstman om een “gelukkiger leven”.

Jay Bank, gemeenteraadslid van New Orleans, zette eerder deze week een briefje online van een anonieme leerling. Voor een project voor kansarme kinderen moesten scholieren een wenslijst invullen met hun favoriete cadeaus. Maar terwijl de meeste schoolkinderen een nieuwe fiets, een Xbox of een Playstation vroegen, vulde één kind op de wenslijst “nieuwe schoenen en een gelukkiger leven” in. Wie het jongetje is en of zijn ouders hem hielpen met het briefje, is onduidelijk.

“Dit moet een van de meest frustrerende dingen zijn die ik ooit heb gezien”, schreef gemeenteraadslid Banks op Facebook. “Een kind uit het vierde leerjaar krijgt de kans om alles te vragen voor Kerstmis, maar dan vraagt hij dit. Dat is gewoon hartverscheurend.”

“Wat maakt dit kind door en hoeveel andere kinderen maken hetzelfde door?” vraagt Banks zich af. “Ik sta perplex en ik weet niet wat ik moet doen.”